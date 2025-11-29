  1. Моя Слобода
Пробка даже в выходные: туляки просят отрегулировать светофоры в центре города

По мнению автомобилистов, из-за неправильной настройки светофоров даже в субботу движение по улицу Советской затруднено.

Пробка даже в выходные: туляки просят отрегулировать светофоры в центре города

Погода сухая, аварий нет, но улица Советская в Туле тем не менее скована автомобильными заторами. По мнению водителей, причина в некорректной работе светофоров. Именно из-за них даже небольшой поток машин не может проехать и застревает в пробках. Об этом пишут жители в соцсетях сегодня в телеграм-канале «Тула. Происшествия»:

Снимок.JPG

На прошлой неделе в выходные также была аналогичная проблема:

«Огромная просьба: поменяйте на ул. Советской фазы светофора так, как было раньше. Воскресенье (23 ноября), а улица стоит от „Утюга“ до ул. Оборонной. Раньше сразу все зелёные загорались, а теперь на „Утюге“ зелёный на „Гостином Дворе“ красный, как-то так… На перекрёстке ул. Советской и ул. Оборонной в сторону „Макси“ добавить надо время на зелёный сигнал. Очень мало стал зелёный гореть», — писали туляки в Телеграм-канале «Автохамы и ДТП. Тула».

 

А что вы думаете о работе светофоров в центре Тулы?

сегодня, в 16:54 −1
