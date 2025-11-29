  1. Моя Слобода
  На ул. Ложевой кнопка светофора бьет током пешеходов
На ул. Ложевой кнопка светофора бьет током пешеходов

Туляки уже неоднократно сообщали о проблеме, но пока она так и не была устранена.

На ул. Ложевой кнопка светофора бьет током пешеходов
Фото: Телеграм-канал "Тула. Жесть".

Пешеходный светофор на ул. Ложевая между домами № 145 и 136 давно уже вызывает массу вопросов у туляков. А все потому, что здесь организован иной принцип работы светофора, нежели на многих других дорогах.

Секции светофора в конце сентября 2024 года рассинхронизировали: светофор через ул. Ложевая в сторону ул. Пролетарская остался с кнопкой для перехода, а в сторону ул. Металлургов начал работать в автоматическом режиме с отдельно выделенной пешеходной фазой. Это должно было «обеспечить максимальную пропускную способность ул. Ложевая».

В целом, цель была достигнута. Заторов стало меньше. Но вот пешеходам оказалось сложнее. Многие не сразу разобрались в принципе работы и восприняли это как поломку светофора. Они пытались переходить дорогу на красный сигнал светофора. Все было настолько неочевидно, что потребовалось даже разъяснение от администрации Тулы о том, как нужно переходить дорогу на этом участке

Через некоторое время кидаться под колеса авто, едущих на разрешенный им сигнал светофора, пешеходы перестали. А вот как работает кнопка, и с какой стороны она помогает перейти дорогу, за год разобрались далеко не все. Многие до сих пор жмут на нее, не только переходя дорогу на нечетную сторону, но и на четную. А все потому что нет никаких указателей рядом с ней о том, когда ее стоит применять.

Этой осенью добавилась к этой проблеме еще одна оказия: эта кнопка стала бить током в дождливую погоду. А если ее не нажимать, то пешеходы, желающие перейти на нечетную сторону Ложевой, рискуют на долго застрять посередине дороги. 

«Пешеходный переход между дорог, по центру кнопка для пешеходов. Она при нажатии бьёт током. Пожалуйста, устраните данную проблему, давайте не будем ждать беды», — пишут в соцсетях туляки. 

сегодня, в 19:34 +1
