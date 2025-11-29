Два тульских педагога стали победителями профессиональных общероссийских конкурсов

В число сильнейших 40 педагогов и управленцев из 27 регионов страны вошла представительница Тульской области — Инна Масальцева, учитель начальных классов и классный руководитель для детей с ограниченными возможностями здоровья Донской школы № 1. Инна Александровна — автор программ и проектов, помогающих формировать культурные ценности особенных детей. Об победе сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Также определены победители финала IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». В числе них — представитель Тульской области в числе победителей. В номинации «Вдохновитель команды» победителем стала муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Щекинского района Анна Воронцова.

«Поздравляю наших педагогов с победами и желаю успехов в любимой профессии!» — написал глава региона в своих соцсетях.