Жителям Тулы представили проект городского бюджета на ближайшие три года

Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

В них приняли участие жители, депутаты Тульской городской Думы, представители правительства и счетной палаты Тульской области, чиновники и общественники.

Председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности Никита Бурвиков отметил, что формирование объема и структуры расходов бюджета города на 2026-2028 годы осуществлялось с учетом сбалансированности и финансовой устойчивости. Расходы сконцентрированы на направлениях, связанных с обеспечением безопасных и комфортных условий проживания.

В основу проекта бюджета легли прогнозы социально-экономического развития Тулы на ближайшие три года. О них рассказала заместитель главы администрации города Елена Бирживая. Она подчеркнула, что на протяжении последних лет в Туле наблюдается стабильный рост и позитивная динамика социально-экономического развития. Это позволяет нашему городу уверенно занимать высокие рейтинговые позиции среди других региональных центров субъектов ЦФО.

– По итогам первого полугодия 2025 года Тула в первой тройке по ключевым направлениям социально-экономического развития. Мы лидируем по показателям рынка труда: занятость в расчете на душу населения, уровень заработной платы, минимальный уровень безработицы. Также лидирующие позиции у нас по показателям потребительского рынка и жилищного строительства. В первой тройке наш город по показателям развития производства. Тулу от других городов отличает высокий уровень финансовой автономии бюджета, – подчеркнула Елена Бирживая.

Тульские предприятия показали устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся экономическим условиям. В условиях внешних ограничений они продолжили переориентацию на внутренний рынок и местных поставщиков.

Рост выпуска продукции отмечен по многим отраслям промышленности. В текущем году относительно прошлого года объем отгруженной продукции промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий увеличится на 23 %. В машиностроении ожидается рост в 1,6 раза, объемы производства и продаж пищевых продуктов увеличатся в 1,1 раза.

В сельском хозяйстве также сохраняется рост выпуска продукции. В текущем году ожидается рост объемов производства до 8 млрд рублей. В прогнозном периоде ежегодный прирост объема сельскохозяйственного производства предполагается от 6,5 % в 2026 году до 8,7 % – в 2028 году.

В Туле продолжается развитие строительства. Появляются новые современные жилищные комплексы. В прогнозном периоде планируется ежегодно вводить по 450 тысяч кв. м жилья. С 2020 по 2024 годы уже введено 2,7 млн кв. м жилых домов, к концу 2028 года эта цифра увеличится до 4,5 млн кв. метров.

Рост экономики города сопровождается высокой инвестиционной активностью. За 5 последних лет привлечено более 305 млрд рублей инвестиций в основной капитал. До конца 2025 года запланировано завершение более 85 инвестиционных проектов, находящихся в настоящее время на разных этапах реализации, совокупной стоимостью более 25 млрд рублей. В результате будет создано 2000 новых рабочих мест. В следующем году прогнозируется сохранение инвестиционной активности организаций с привлечением 91 млрд рублей и ростом к текущему году на 6,4 %.

Положительная динамика инвестиционного спроса сохранится на протяжении всего прогнозного периода. Суммарно за 2026-2028 годы на развитие экономики будет направлено более 295,5 млрд рублей инвестиций, что обеспечено реализацией крупных инвестиционных проектов в базовых отраслях тульской экономики.

– Несмотря на вызовы, мы продолжим следовать выбранной траектории развития, планировать масштабные проекты и обеспечивать благополучие Тулы. Мы по-прежнему будем вести открытый и честный диалог с бизнесом, инвесторами и, конечно же, с жителями нашего города, – отметила Елена Бирживая.

Начальник финансового управления администрации города Инна Дробот ознакомила туляков с основными бюджетными параметрами на три предстоящих года. В 2026 году доходы предусмотрены в сумме 37,5 млрд рублей. Расходы составят 38,5 млрд рублей. Бюджет города планируется с дефицитом 1 млрд рублей.

В проекте на 2027 год доходы предполагаются в размере 39,4 млрд рублей, расходы – 39,6 млрд рублей. В 2028 году – 39,1 млрд рублей и 39,3 млрд рублей соответственно.

На развитие жилищно-коммунального хозяйства в следующем году планируется направить 6,8 млрд рублей или 17,7 % от всех расходов. Продолжается работа по благоустройству города. В 2026 году на территории областного центра планируется реализация программ «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» (предусмотрено 3,9 млрд рублей), «Формирование современной городской среды» (126,9 млн рублей), «Народный бюджет» (54,7 млн рублей), а также проекта «Наш город» (200 млн рублей).

На национальную экономику в следующем году будет направлено 5,3 млрд рублей или 13,8 % от всех расходов бюджета.

Большое внимание в городе уделяется развитию дошкольного и общего образования. На строительство образовательных организаций в 2026 году выделено 1,3 млрд рублей. В ближайшие несколько лет в Туле появятся три новых детских сада в ЖК «Притяжение», ЖК «Московский», ЖК «Левобережный», а также две школы в ЖК «Сувороский-2» и ЖК «Платон Парк».

На строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры в 2026 году будет направлено 820,3 млн рублей. Из них 418,7 млн рублей предусмотрено на завершение реконструкции Орловского путепровода, на реконструкцию Привокзального моста через р. Воронка – 125 млн рублей.

Подробнее о реализации муниципальных программ рассказали заместители главы администрации и начальники профильных управлений.

Как отметил заместитель председателя Тульской городской Думы Борис Воловатов, бюджет города традиционно остается социально ориентированным.

– В следующем году более 21 млрд или 54,8 % от всех расходов будет направлено на отрасли социального блока. На образование – 18,8 млрд рублей, на культуру – 1,1 млрд рублей, на физкультуру и спорт – 1 млрд рублей, на социальную политику – 200 млн рублей, – подчеркнул Борис Воловатов. – Как и в предыдущие годы, расходы бюджета ведутся программно-целевым методом. В 2026 году на территории Тулы планируется реализация 27 муниципальных программ, которые аккумулируют порядка 90% всех расходов и охватывают все направления и сферы деятельности муниципального образования. Кроме того, наш город будет участвовать в реализации 14 региональных проектов, 7 из которых входят в состав национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья». Общий объем финансирования составит 3,7 млрд рублей.

Председатель общественного совета МО город Тула, председатель ТОС «Лидер» Татьяна Авдюшина подчеркнула, что члены общественного совета ежегодно принимают участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета.

– Важно, что одними из приоритетных статей расходов, как и в предыдущие годы, являются социальная сфера, благоустройство города, ЖКХ. Средства направляются на поддержку территориального самоуправления и гражданских инициатив. Город с каждым годом все больше преображается: благоустраиваются дворы и общественные пространства, появляются новые точки притяжения для взрослых и детей. Туляки активно принимают участие в благоустройстве областной столицы, вносят свои предложения. Уверена, благодаря слаженной работе органов местного самоуправления и жителей, наш город станет еще более красивым и уютным, – поделилась мнением Татьяна Авдюшина.

На проект решения о бюджете получено положительное заключение прокуратуры Центрального района города Тулы, счетной палаты Тульской области, Экспертной комиссии. Проект прошел антикоррупционную экспертизу. Жители могли задать интересующие их вопросы.

С учетом итогов публичных слушаний проект решения Тульской городской Думы «О бюджете муниципального образования город Тула на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» будет рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий Думы и вынесен на очередное заседание Тульской городской Думы в декабре текущего года.