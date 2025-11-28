  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Вместе сильнее»: в Туле прошла спартакиада между студентами тульских и московских вузов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Вместе сильнее»: в Туле прошла спартакиада между студентами тульских и московских вузов

Победителей наградил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Вместе сильнее»: в Туле прошла спартакиада между студентами тульских и московских вузов
Фото Алексея Пирязева.

28 ноября в спортивном комплексе «Новое поколение» прошли соревнования «Вместе сильнее». Спартакиада объединила 50 студентов вузов региона и туляков, которые обучаются в Москве.

спарт 8.jpeg

Спортивное событие подобного формата проводится в Тульской области в первый раз.

спарт 3.jpeg

Спартакиада прошла среди участников сообщества «Молодежное землячество», которое сформировалось после встречи Дмитрия Миляева с активистами в сентябре. Несмотря на то, что туляки обучаются в Москве, их будут привлекать к жизни региона — проводить совместные встречи, лекции и соревнования с тульской молодежью.

спарт 12.jpeg

Никита Казаков, студент Тульского государственного университета:

— Был приятно удивлен созданию такого сообщества в Тульской области. Очень надеюсь, что в следующем году состоится вторая спартакиада «Вместе сильнее», на которую приедут еще больше наших земляков, обучающихся в других регионах.

спарт 13.jpeg

Яков Симонов, студент МГИМО МИД России:

— В Москве много туляков, которые приехали в столицу, чтобы получить высшее образование. Не все хотят оставаться в Москве, большая часть из них вернется в Тулу. Мы собираемся вместе и создаем совместные проекты для развития нашего родного региона. Сейчас, например, мы обсуждаем как мы можем поздравить детей-сирот к Новому году. Также мы хотим получить Президентский грант на проведение фестиваля тульских ремесел в Москве, чтобы привлечь к тульскому краю еще большее количество туристов.

спарт.jpeg

Ребята состязались в шести видах спорта, среди которых были настольный теннис, мини-футбол, пляжный волейбол и дартс.

спарт 4.jpeg

Лучшей стала команда Тульской области. Победителей наградил Дмитрий Миляев:

«Надеюсь, что общение, которое между вами складывается, будет продуктивным. Убежден, что такой сплоченной молодежной коллаборацией мы сможем воплотить интересные идеи на тульской земле. Спорт обладает объединяющей силой. Это не только проявление личного характера, но и настоящая командная работа», — отметил губернатор.

спарт победит.jpeg

Ребята получат возможность представить свои идеи по развитию спортивной отрасли в Москве на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», которую возглавляет Дмитрий Миляев.

спарт 7.jpeg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор
Фотограф
сегодня, в 20:01 0
Другие статьи по темам
Событие
Спартакиада Вместе сильнее
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
В России появилась новая финансовая пирамида: как избежать обмана?
Жизнь Тулы и области
В России появилась новая финансовая пирамида: как избежать обмана?
сегодня, в 16:20, 117 1542 0
Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове
Жизнь Тулы и области
Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове
сегодня, в 19:10, 93 1614 2
Арестован председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Андрей Слепцов
Дежурная часть
Арестован председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Андрей Слепцов
сегодня, в 15:32, 79 6531 2
Туляк получил 16 лет за госизмену и диверсию в интересах Украины
Дежурная часть
Туляк получил 16 лет за госизмену и диверсию в интересах Украины
сегодня, в 09:24, 70 4549 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульском перинатальном центре в преддверии Дня матери прошла торжественная выписка новорождённых
В тульском перинатальном центре в преддверии Дня матери прошла торжественная выписка новорождённых
Туляки могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ и гепатит С
Туляки могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ и гепатит С
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.