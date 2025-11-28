«Вместе сильнее»: в Туле прошла спартакиада между студентами тульских и московских вузов

Фото Алексея Пирязева.

28 ноября в спортивном комплексе «Новое поколение» прошли соревнования «Вместе сильнее». Спартакиада объединила 50 студентов вузов региона и туляков, которые обучаются в Москве.







Спортивное событие подобного формата проводится в Тульской области в первый раз.







Спартакиада прошла среди участников сообщества «Молодежное землячество», которое сформировалось после встречи Дмитрия Миляева с активистами в сентябре. Несмотря на то, что туляки обучаются в Москве, их будут привлекать к жизни региона — проводить совместные встречи, лекции и соревнования с тульской молодежью.





Никита Казаков, студент Тульского государственного университета:

— Был приятно удивлен созданию такого сообщества в Тульской области. Очень надеюсь, что в следующем году состоится вторая спартакиада «Вместе сильнее», на которую приедут еще больше наших земляков, обучающихся в других регионах.

Яков Симонов, студент МГИМО МИД России:

— В Москве много туляков, которые приехали в столицу, чтобы получить высшее образование. Не все хотят оставаться в Москве, большая часть из них вернется в Тулу. Мы собираемся вместе и создаем совместные проекты для развития нашего родного региона. Сейчас, например, мы обсуждаем как мы можем поздравить детей-сирот к Новому году. Также мы хотим получить Президентский грант на проведение фестиваля тульских ремесел в Москве, чтобы привлечь к тульскому краю еще большее количество туристов.





Ребята состязались в шести видах спорта, среди которых были настольный теннис, мини-футбол, пляжный волейбол и дартс.







Лучшей стала команда Тульской области. Победителей наградил Дмитрий Миляев:

«Надеюсь, что общение, которое между вами складывается, будет продуктивным. Убежден, что такой сплоченной молодежной коллаборацией мы сможем воплотить интересные идеи на тульской земле. Спорт обладает объединяющей силой. Это не только проявление личного характера, но и настоящая командная работа», — отметил губернатор.





Ребята получат возможность представить свои идеи по развитию спортивной отрасли в Москве на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт», которую возглавляет Дмитрий Миляев.



