В тульском перинатальном центре в преддверии Дня матери прошла торжественная выписка новорождённых

В этот день счастливое пополнение пришло в 32 семьи.

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Среди них – Ольга и Василий из Новомосковска, которые стали многодетной семьей. У них родилась двойня: Макар и Семен. Старшему сыну супругов 9 лет. Для новоиспеченной многодетной мамы и её близких сегодняшний день стал трогательным завершением важного этапа — периода пребывания в перинатальном центре и началом новой жизни вместе с малышами.

– Проводить семьи домой накануне Дня матери — это особая радость для всего нашего коллектива. Видеть счастливые глаза мам, которые уносят на руках своих малышей — самая большая награда за нашу работу. От всей души поздравляем всех мам с праздником! Желаем вашим семьям крепкого здоровья, любви и счастливых моментов, — отметил главный врач учреждения Олег Черепенко.

В пресс-службе регионального минздрава напомнили, что развитие комфортной и современной инфраструктуры для мам и новорожденных, внедрение бережных технологий и создание семейной атмосферы в областном перинатальном центре – приоритетные направления реализации национального проекта «Семья».