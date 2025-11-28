  1. Моя Слобода
В Тульской области до 2030 года планируют обновить 1129 лифтов

За 2025 год специалисты выполнили 2028 видов работ в 963 жилых домах.

Фото правительства Тульской области.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина участвовала в федеральном совещании Минстроя РФ и Совета Федерации, посвящённом проблемам замены старого лифтового оборудования в регионах.

Ситуация в Тульской области выглядит следующим образом:

  • С 2018 по 2024 год заменено 863 лифта в 271 многоквартирном доме.
  • С этого года стартовал новый пятилетний план по замене лифтов старше 25 лет. Уже отремонтировали 144 лифта, ещё 30 находятся в ремонте.
  • В ближайшие шесть лет (до 2030 года) планируется обновить 1129 лифтов.

Кроме того, в области продолжает действовать региональная программа капитального ремонта зданий. В этом году уже выполнено 2028 видов работ в 963 жилых домах. За последние десять лет в регионе выполнено более 15 тысяч ремонтов и услуг.

— Мы продолжаем работу по формированию новой программы по капремонту. Важно синхронизировать работу с администрациями муниципалитетов и управляющими компаниями для выявления первоочередных домов для проведения необходимого ремонта, — отметила Наталья Аникина.

сегодня, в 09:42 +1
