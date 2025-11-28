В России появилась новая финансовая пирамида: как избежать обмана?

Центробанк предупредил о новой финансовой пирамиде под видом маркетплейса. Признаки финансовой пирамиды обнаружены в деятельности ООО «ЦЗЮРАН ХУАГЕ БИОИНЖЕНЕРИЯ» (Lemon Mall, Лимон молл). Информация об этом внесена в предупредительный список Банка России.

Под видом инвестиций в создание маркетплейса Lemon Mall организаторы, ссылаясь на китайскую корпорацию «Хуагэ» (HUAGE), предлагают гражданам вкладывать деньги под высокий процент.

Однако реальной инвестиционной деятельностью компания не занимается, а значит, не может обеспечивать обещанную доходность, сообщили в Банке России.

Проект работает по модели сетевого маркетинга. Для участия требуется внести вступительный взнос и привлекать новых людей. В качестве стимула предлагаются реферальные бонусы и «пожизненный пассивный доход». При этом переводы средств маскируются под оплату косметической продукции, а официальные договоры с вкладчиками не заключаются. Все общение ведется через мессенджер Telegram.

Специалисты Банка России предупреждают: когда мошенники соберут достаточную сумму, они, скорее всего, исчезнут, и инвесторы потеряют все свои деньги.

Напоминание от регулятора

«Компании вправе привлекать деньги в бизнес разными способами — например, выпускать ценные бумаги или собирать средства на краудфандинговых платформах. Но в любом случае посредником между инвесторами и предпринимателями должна выступать организация с лицензией Банка России — брокер, управляющая компания, оператор инвестиционной платформы. Проверить участника финансового рынка можно в справочнике регулятора. Если вам предлагает вложить деньги компания без лицензии — это наверняка мошенники.

Прежде чем инвестировать в какой-то проект, также стоит проверить список организаций с признаками нелегальной деятельности. Если компания в него попала, риск потерять вложения максимален».