  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Плеханово детям-сиротам к осени 2026 года построят десятиэтажный дом - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Плеханово детям-сиротам к осени 2026 года построят десятиэтажный дом

Сейчас идет внутренняя отделка жилых и общественных помещений.

В Плеханово детям-сиротам к осени 2026 года построят десятиэтажный дом
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В поселке Плеханово идет строительство нового многоквартирного дома в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Десятиэтажный дом будет включать 116 однокомнатных квартир общей площадью более 4 тысяч кв. м. Строительство, начатое в январе 2025 года, планируется завершить осенью 2026 года. 

Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, сейчас идет внутренняя отделка жилых и общественных помещений, а также монтаж внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции. 

После завершения строительства территория вокруг дома будет благоустроена: появятся асфальтированные проезды и тротуары, площадки для отдыха и малые архитектурные формы.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:04 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
строительство дом в Плеханово
В России появилась новая финансовая пирамида: как избежать обмана?
Жизнь Тулы и области
В России появилась новая финансовая пирамида: как избежать обмана?
сегодня, в 16:20, 116 1540 0
Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове
Жизнь Тулы и области
Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове
сегодня, в 19:10, 93 1606 2
Арестован председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Андрей Слепцов
Дежурная часть
Арестован председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Андрей Слепцов
сегодня, в 15:32, 79 6524 2
Туляк получил 16 лет за госизмену и диверсию в интересах Украины
Дежурная часть
Туляк получил 16 лет за госизмену и диверсию в интересах Украины
сегодня, в 09:24, 70 4546 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жители Тулы совершают покупки на маркетплейсах во время обеда
Жители Тулы совершают покупки на маркетплейсах во время обеда
В Болохово жители пятиэтажки остались без горячей воды
В Болохово жители пятиэтажки остались без горячей воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.