В Плеханово детям-сиротам к осени 2026 года построят десятиэтажный дом

Сейчас идет внутренняя отделка жилых и общественных помещений.

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В поселке Плеханово идет строительство нового многоквартирного дома в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Десятиэтажный дом будет включать 116 однокомнатных квартир общей площадью более 4 тысяч кв. м. Строительство, начатое в январе 2025 года, планируется завершить осенью 2026 года.

Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, сейчас идет внутренняя отделка жилых и общественных помещений, а также монтаж внутридомовых инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции.

После завершения строительства территория вокруг дома будет благоустроена: появятся асфальтированные проезды и тротуары, площадки для отдыха и малые архитектурные формы.