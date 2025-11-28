Тульский Росреестр назвал причины приостановки сделок с недвижимостью

Федеральный закон № 218-ФЗ устанавливает строгий порядок регистрации недвижимости. В статье 26 этого закона перечислены основания для приостановки данных процедур.

Наиболее распространенные причины приостановки:

Ненадлежащий заявитель. Подавать заявление могут только лица, перечисленные в законе. Если действует представитель, его нотариальная доверенность должна четко предусматривать соответствующие полномочия.

Неполный пакет документов. Для разных сделок требуется свой набор документов. Например, при продаже комнаты в коммуналке нужны отказы соседей от права покупки, а при сделках с несовершеннолетними — согласие органов опеки.

Участок входит в зону с особыми условиями (ЗОУИТ). Если земля расположена, например, в охранной зоне ЛЭП, для строительства потребуются специальные согласования.

Документы не соответствуют закону. Ряд сделок, таких как дарение недвижимости или отчуждение доли, требуют обязательного нотариального удостоверения договоров. В противном случае регистрация будет приостановлена.