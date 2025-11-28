  1. Моя Слобода
Тульский Росреестр назвал причины приостановки сделок с недвижимостью

Это поможет заявителям сэкономить время и избежать дополнительных расходов.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Федеральный закон № 218-ФЗ устанавливает строгий порядок регистрации недвижимости. В статье 26 этого закона перечислены основания для приостановки данных процедур. 

Наиболее распространенные причины приостановки:

  1. Ненадлежащий заявитель. Подавать заявление могут только лица, перечисленные в законе. Если действует представитель, его нотариальная доверенность должна четко предусматривать соответствующие полномочия.

  2. Неполный пакет документов. Для разных сделок требуется свой набор документов. Например, при продаже комнаты в коммуналке нужны отказы соседей от права покупки, а при сделках с несовершеннолетними — согласие органов опеки.

  3. Участок входит в зону с особыми условиями (ЗОУИТ). Если земля расположена, например, в охранной зоне ЛЭП, для строительства потребуются специальные согласования.

  4. Документы не соответствуют закону. Ряд сделок, таких как дарение недвижимости или отчуждение доли, требуют обязательного нотариального удостоверения договоров. В противном случае регистрация будет приостановлена.

  5. Отсутствуют сведения о границах участка в ЕГРН. С 1 марта 2025 года запрещены регистрационные действия с участками, границы которых не установлены. Для исправления необходимо заказать межевой план у кадастрового инженера.

На устранение недостатков отводится 3 месяца. Если за это время нарушения не исправлены, Росреестр выносит отказ. Тщательная подготовка документов — залог быстрой и успешной регистрации.

