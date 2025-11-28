  1. Моя Слобода
  Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков

Синоптики обещают умеренный ветер южной четверти.

Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
Фото Алексея Пирязева.

В субботу в регионе будет облачно. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -3 до +2 градусов, днём – от нуля до +5. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

Фотограф
сегодня, в 09:00
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
сегодня, в 09:00, 56 407 5
