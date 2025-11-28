Туляки заметили пару лебедей на пруду в Щекинском районе: почему они не улетели и нужна ли им помощь

Фото Юлии Петровой.

В речке рядом с селом Ржаво Щекинского района плавает пара лебедей. Об этом в редакцию сообщила местная жительница.

«Обычно эти птицы улетают на зимовку, но эти почему-то остались. Говорят, у них были детки, которых утащила лиса. Куда можно обратиться, чтобы помочь лебедям? Если речка замёрзнет зимой, они не выживут», — написала женщина в телеграм-бот Myslo.

По словам тульского зооволонтера Табрис Янгчен, с наступлением холодов увеличивается количество обращений к волонтёрам по поводу неулетевших водоплавающих птиц.

«В этом ноябре одиночные взрослые лебеди замечены в Суворовском и Каменском районах Тульской области, а в Богородицке после отлёта лебединого семейства остался лебедëнок. Люди волнуются, что птицы замëрзнут, просят их отловить», — пишет Табрис Янгчен в своей группе в ВКонтакте.

А что едят лебеди осенью?

Зооволонтер подчеркивает, что лебеди-шипуны мигрируют неравномерно. И в ноябре они вполне еще могут найти для себя корм в водоемах.

— Сейчас зимы стали теплее, и в конце ноября у нас держится плюс. На днях в Питере наблюдали летящую стаю лебедей, а это севернее Тулы. Иногда на пролëте лебеди подолгу задерживаются на водоёмах, где есть для них корм. Их длинные шеи позволяют выедать водную растительность на почти метровой глубине и даже под слоем льда.

При этом подкармливать этих диких птиц не только не нужно, но еще и вредно: подкормка ещё больше задерживает отлëт.

Могут ли лебеди замерзнуть?

Опасения, что лебеди замерзнут, напрасны.

— Замёрзнуть здоровый лебедь не может. У них супер-тёплое густое оперение, и хорошее кровообращение лап, — говорит Табрис.

Если лебедь остался без пары, он погибнет?

Переживать о том, что оставшийся без пары лебедь погибнет от тоски, тоже не стоит:

— Лебединая верность преувеличена. Если лебедь остался один, он будет на следующий год искать себе новую пару. Никто не остается, чтобы замёрзнуть от горя, — отмечает зооволонтер.

А если уже наступили первые морозы?

Не нужно волноваться, если видите лебедя на воде в ноябре — декабре. Если птица здорова, она улетит прежде, чем водоём покроется льдом.

Волонтер подчеркивает: был случай, когда задержавшийся на Зайцевском пруду в Туле лебедь улетел в последнюю ночь перед тем, как его полынья замёрзла.

Когда лебедю нужна помощь человека?

— Помогать нужно, если лебедь травмирован. Но даже нелëтного лебедя сложно поймать на воде, и нужно будет дожидаться, пока установится лёд.

Что касается других птиц, помощь нужна улетевшим от хозяев индоуткам — они быстро отмораживают лапки. Кряквам и остальным диким уткам, так же как лебедям, нужно помогать, только если есть травмы или если утка лежит обмерзшая на льду. В Туле утки прекрасно зимуют в Центральном парке на незамерзающих участках пруда и в канале возле Московского вокзала, — добавила Табрис.