  Дмитрий Миляев
Дмитрий Миляев: «Многодетная семья — это норма жизни, а материнский подвиг — высшая ценность»

28 ноября в Колонном зале Дворянского собрания губернатор встретился с многодетными мамами Тульской области.

Фото Дмитрия Дзюбина.

День матери — прекрасная возможность выразить мамам свою благодарность, любовь и уважение. Губернатор поздравил тульских матерей, в том числе матерей участников СВО, и пообщался с ними в неформальной обстановке, за круглым столом.

_ZYB0961.jpg

«Вы — сердце семьи и основа нашего общества. Когда мы смотрим в будущее нашего региона, то видим его сильным и процветающим. И фундамент этого будущего закладываете именно вы в своих семьях, воспитывая сыновей и дочерей. Именно вы растите настоящих защитников Отечества, хранительниц семейного очага — тех, кому предстоит беречь и приумножать богатства нашего родного края и в целом России», — сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона подчеркнул, что Тульская область должна стать территорией семейного счастья, местом, где многодетная семья — это норма жизни, а материнский подвиг — высшая ценность. Для правительства Тульской области поддержка семей — приоритет.

Сегодня в регионе проживает около 17 тысяч многодетных семей, и в Тульской области делают все, чтобы это число увеличивалось.

Дмитрий Миляев вручил матерям государственные и региональные награды. Так, почетный знак Тульской области «Материнская слава» получила Елена Сергеева из деревни Сухие Плоты Воловского района.

_ZYB1837.jpg

Елена — мама пяти прекрасных дочек. И на торжественное мероприятие приехали все девочки вместе с папой — поддержать!

— У нас дома настоящий цветник! Правда, сейчас три старшие дочки уже живут отдельно, с нами только две младшие — и дом кажется пустым! — рассказывает Елена Михайловна. — Старшей Валентине 25 лет, она получила образование в Москве, там осталась жить и работать. Дарья и Варвара живут в Туле, Настя и Ульяна — с нами. 

Мы с мужем решили, что если Бог будет давать нам детей — они будут рождаться. И он щедро наградил нас. Чем больше детей, тем больше в доме счастья. Особенно когда все дочки собираются все вместе — не передать словами, как это здорово!

Почетный знак «Материнская слава» для меня значит очень много. Волнительно, приятно, я с утра уже наплакалась (смеется). 

Какая я мама? Где-то строгая, где-то добрая, где-то надо пряником, а где-то и ремнем, но не кнутом (смеется). Я своим дочкам лучшая подруга, они со мной всем делятся, я знаю все их секретики. Со старшими созваниваемся по видео каждый вечер, без этого никак. Накануне 8 Марта папа, конечно, хватается за голову, но всегда старается по мере сил сделать нам подарки. И мы его радуем. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/d7/10/9d02-1e4c-46f4-a1dc-d7afc856a593/afa80ab9-a5bf-4d61-8c1b-14a9383e1271.jpg

Я считаю, что самое главное — заложить в детей любовь, доброту и уважение к старшим. Тогда и между собой они всегда будут дружить и понимать друг друга. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/d7/10/9d02-1e4c-46f4-a1dc-d7afc856a593/27d29b34-01b1-42f7-8298-9d3ccb7cb9c8.jpg

Также почетный знак Тульской области «Материнская слава» Дмитрий Миляев вручил маме шестерых детей Татьяне Лыгиной из Плавска. На церемонию Татьяна Константиновна приехала с двумя младшими — Ксюшей и Даней.

— У меня пятеро детей, но я все время говорю, что их шесть — моя дочь Лена трагически погибла в 2008 году, ей было 19 лет. 

Старшему сыну Евгению 39 лет, он женат и подарил мне уже двоих внуков — Арсения и Егора. Четверо детей приемные: Антон, Настя, Даня и Ксюша. Мои дети — это моя душа, моя любовь, моя жизнь. Дети — это всё! Мы с ними общаемся на равных. Никогда не боюсь извиниться перед ними, если понимаю, что не права. У нас доверительные отношения. Они мне не дают ни на секунду расслабиться, и благодаря им я все время в тонусе (смеется). 

По хозяйству мне помогают все. Мы вместе убираемся, вместе ездим в магазин за продуктами, советуемся, что нам нужно купить. Очень важно вот это местоимение колонном зале «мы». Я всегда им привожу пример: один пальчик на руке слабее, чем кулак. Вместе мы — сила! Не в смысле агрессии, просто надо держаться друг друга, поддерживать, помогать. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/d7/10/9d02-1e4c-46f4-a1dc-d7afc856a593/b585907d-6e68-4e9a-b201-c5a88f249117.jpg

Мы все люди, и у нас есть проблемы, не может быть все гладко. Я могу сказать, что нежелательно категорично говорить слово «нет». Я беру ребенка за руку и говорю: «Идем договариваться». Мы садимся за стол и разговариваем, мне это очень помогает. 

Самое главное — любить своих детей безусловной любовью. Несмотря ни на что. Что бы они ни сделали, что бы ни натворили. Любить их разными: колючими, вредными… И всегда стойте за своих детей железобетонной стеной. 

Отдельно глава региона поблагодарил матерей участников СВО.

«Вы вырастили настоящих мужчин, настоящих защитников. Как и сегодня, наш народ всегда объединялся и вставал на защиту своей страны. При этом в тылу всегда оставались мамы, жены, сестры, дочери», — подчеркнул губернатор.

_ZYB1935.jpg

Стихотворение, посвященное Дмитрию Миляеву, прочитала многодетная мать шестерых детей Александра Субботина.

fh0gz8rytx1hl8rrl2q0ynqul3zf9lvo.jpg

Также в этот день губернатор встретился с многодетной семьей Балашовых из Донского. Основатели рода — семьи двух братьев, в каждой из которых родилось по 10 детей. Всего в династии Балашовых более 100 родных детей. 

Глава региона отметил, что история этой семьи не перестает восхищать. В основе огромной династии — крепкие семьи многодетных братьев и сестер, чей родительский подвиг является примером для всех.

«В преддверии Дня матери мы чествуем не просто многодетных родителей, а целую династию из нескольких поколений, насчитывающую более 600 человек. Ваша семья — это бесценный вклад не только в демографию, но и в нравственное здоровье всего нашего общества. Вы — наша гордость и живой образец для подражания. Поддержка таких семей, как ваша, — наш абсолютный приоритет. Желаю, чтобы в ваших детях воплощались ваши мечты!» — сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона вручил членам семьи Балашовых государственные и региональные награды. Две семейные пары — родные братья Геннадий Георгиевич и Александр Георгиевич и их жены Вера Александровна и Галина Александровна — вырастили по десять детей. Большинство из них, став взрослыми, остались жить и работать в Тульской области. Их наследие — 48 внуков в одной семье, 42 внука и два правнука — в другой.

Указом Президента России Владимира Путина обе семьи награждены высокой государственной наградой — орденом «Родительская слава».

Высшего звания Российской Федерации «Мать-героиня» удостоена сестра Геннадия Георгиевича и Александра Георгиевича — Людмила Георгиевна. Она тоже воспитала десятерых детей. А также одна из дочерей Геннадия Георгиевича — Олеся Геннадьевна, которая вырастила 11 детей.

9ys5u8hz4n5ah9owo59w9p3dpb16lxt0.jpg

Почетные знаки Тульской области «Материнская слава» вручены многодетным матерям Татьяне Валерьевне и Татьяне Владимировне Балашовым, супругам сыновей основателей династии.

 

Сегодня в Тульской области действуют новые меры поддержки молодых и многодетных мам. Благодаря национальному проекту «Семья» открываются пункты проката предметов первой необходимости для малышей, создаются условия, которые помогают многодетным студенткам совмещать учебу и воспитание детей. С 1 января 2025 года для молодых мам установили региональную меру поддержки — выплату в размере 1 млн рублей.

В регионе обновляют женские консультации и детские поликлиники, строят и модернизируют детские сады и школы, совершенствуют спортивную инфраструктуру.

Автор
Фотограф
сегодня, в 16:19 −6
Событие
Событие
награждение встреча чаепитие Материнская слава
Люди
Дмитрий Миляев Татьяна Лыгина Елена Сергеева
Место
Тула Дворянское собрание
