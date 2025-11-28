  1. Моя Слобода
Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове

На пост руководителя городского комитета имущественных и земельных отношений задержанный был назначен в 2019 году.

Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове

В пятницу, 28 ноября, стало известно об аресте председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Андрея Слепцова. 

Андрей Слепцов родился в 1979 году в Плавске, в 2001 году получил высшее образование в ТулГУ, затем на протяжении пяти лет строил трудился юристом в разных учреждениях и организациях Тульской области.

Карьеру чиновника Андрей Слепцов начал в 2006 году, устроившись в контрольно-правовое управление аппарата администрации Тульской области. Затем работал в областном департаменте правового обеспечения и контроля.

В 2012 году Слепцов стал директором департамента имущественных отношений Тульской области, который позже был преобразован в министерство. Затем перешёл на должность руководителя областного БТИ.

В 2019 году Андрея Слепцова назначили председателем городского комитета имущественных и земельных отношений.

Сейчас Андрею Слепцову вменяют вымогательство и получение взятки от АО руководства АО «Лотос» – этому юридическому лицу принадлежат здания городских общественных бань. Руководит «Лотосом» Татьяна Юрьевна Силаева – почти полная тёзка предшественницы Слепцова на посту председателя КИиЗО, осужденной за превышение должностных полномочий.

