новости
Более 180 юных пациентов осмотрели тульские врачи в день открытых дверей

Больше всего у детей фиксировали нарушения осанки, проблемы со зрением и пищеварением.

Фото минздрава Тульской области.

Накануне, 27 ноября, в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы врачи приняли 187 маленьких пациентов из Тулы и близлежащих районов.

Специалисты провели консультации, помогли выявить наиболее распространённые проблемы среди детей:

  • нарушения осанки и плоскостопия;
  • заболевания глаз;
  • проблемы пищеварения.

«Дни открытых дверей мы проводим ежемесячно, в последнюю неделю. Это важная инициатива, которая делает качественную медицинскую помощь более доступной для детей области. Мы принимаем детей без направлений, проводим первичный осмотр и, если ситуация того требует, организуем дальнейшее углубленное обследование», — отметила заведующая консультативно-диагностическим центром Юлия Терехова.

Кроме того, врач-гастроэнтеролог рассказала детям и взрослым о правильном питании, составлении полезного меню и способах профилактики болезней желудка и кишечника.

сегодня, в 13:55 0
За сутки на дорогах Тульской области сбили двух пешеходов
За сутки на дорогах Тульской области сбили двух пешеходов
В Туле суд приостановил дело о мошенничестве руководителя управления капитального строительства
В Туле суд приостановил дело о мошенничестве руководителя управления капитального строительства
