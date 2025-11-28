  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Банк России назвал средний срок ипотеки в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Банк России назвал средний срок ипотеки в Тульской области

С января по сентябрь жители региона оформили 5600 ипотечных кредитов.

Банк России назвал средний срок ипотеки в Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

По данным регулятора, объем кредитования составил почти 23 млрд рублей. В среднем заемщики брали жилищный кредит на 4 млн рублей. Средний срок ипотеки превысил 25 лет.

— Некоторое время мы наблюдаем замедление выдачи ипотеки. Это связано с тем, что 1 июля прошлого года прекратилось действие массовой льготной ипотеки, и сейчас повышенный уровень рыночных ставок. Сегодня драйвером рынка выступают адресные льготные программы, в первую очередь семейная ипотека, — отметила руководитель тульского отделения Банка России Юнэсса Васина.

Как отмечают эксперты, люди чаще покупают жилье за собственные средства. Также более распространенной стала покупка в рассрочку от застройщика. Банк России видит риски в такой схеме, поскольку застройщики, как правило, не оценивают уровень платежеспособности покупателя при предоставлении ему рассрочки.

Как следствие — растут риски закредитованности граждан. Люди могут столкнуться с отказом банка в предоставлении ипотеки или сложностями в обслуживании кредита. Продажи в рассрочку зачастую предполагают завышение стоимости жилья. Это может привести к финансовым потерям граждан, если понадобится продать жилье на вторичном рынке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф
сегодня, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Банк России Центробанк РФ ипотека ипотечные кредиты
Место
Тульская область Тула
В России появилась новая финансовая пирамида: как избежать обмана?
Жизнь Тулы и области
В России появилась новая финансовая пирамида: как избежать обмана?
сегодня, в 16:20, 116 1537 0
Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове
Жизнь Тулы и области
Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове
сегодня, в 19:10, 93 1600 2
Арестован председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Андрей Слепцов
Дежурная часть
Арестован председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Андрей Слепцов
сегодня, в 15:32, 79 6516 2
Туляк получил 16 лет за госизмену и диверсию в интересах Украины
Дежурная часть
Туляк получил 16 лет за госизмену и диверсию в интересах Украины
сегодня, в 09:24, 70 4546 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле пройдет первый межрегиональный форум «Мой бизнес на спорте»
В Туле пройдет первый межрегиональный форум «Мой бизнес на спорте»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.