Банк России назвал средний срок ипотеки в Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

По данным регулятора, объем кредитования составил почти 23 млрд рублей. В среднем заемщики брали жилищный кредит на 4 млн рублей. Средний срок ипотеки превысил 25 лет.

— Некоторое время мы наблюдаем замедление выдачи ипотеки. Это связано с тем, что 1 июля прошлого года прекратилось действие массовой льготной ипотеки, и сейчас повышенный уровень рыночных ставок. Сегодня драйвером рынка выступают адресные льготные программы, в первую очередь семейная ипотека, — отметила руководитель тульского отделения Банка России Юнэсса Васина.

Как отмечают эксперты, люди чаще покупают жилье за собственные средства. Также более распространенной стала покупка в рассрочку от застройщика. Банк России видит риски в такой схеме, поскольку застройщики, как правило, не оценивают уровень платежеспособности покупателя при предоставлении ему рассрочки.

Как следствие — растут риски закредитованности граждан. Люди могут столкнуться с отказом банка в предоставлении ипотеки или сложностями в обслуживании кредита. Продажи в рассрочку зачастую предполагают завышение стоимости жилья. Это может привести к финансовым потерям граждан, если понадобится продать жилье на вторичном рынке.