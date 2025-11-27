  1. Моя Слобода
Вопрос от подписчика: почему сирены в Тульской области так часто проверяют?

Спросили об этом в правительстве.

«Зачем так часто включать учебную сирену? Чтобы что? Мы к чему-то страшному готовимся? Зачем волновать детей, беременных женщин и других граждан без надобности по два раза в день?» — спросила наша подписчица Ирина Ильяхова.

Действительно, в комментариях к новостям о проверке сирен туляки постоянно спрашивают: почему так часто?

Как рассказали Myslo в правительстве Тульской области, в регионе сейчас действительно проходят регулярные проверки работоспособности системы оповещения населения. Они носят технический характер и направлены на повышение качества работы системы. 

— Мы принимаем во внимание обратную связь от жителей — слышат ли они сирены? С учетом откликов меняем места дислокации оборудования. Ведь задача — наладить все так, чтобы слышно было всем.

В рамках модернизации региональной системы оповещения населения до конца 2025 года будут проведены мероприятия по дополнительной установке пунктов оповещения с целью увеличения охвата оповещаемого населения. Также сейчас идет разработка планов по ремонту систем оповещения в 2026 году, — сообщили в правительстве.

О каждой проверке жителей оповещают заранее, чтобы сирена не стала неожиданностью.

вчера, в 21:21 +1
