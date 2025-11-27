В Тульской облдуме предложили сократить новогодние расходы на елки и катки

Фото Алексея Пирязева.

Депутаты Тульской областной Думы сегодня, 27 ноября, рассмотрели в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

На заседании достаточно эмоционально выступил депутат Александр Балберов. По его словам, экономика должна быть экономной.

— Вот мы одну елку перенесли, не буду суммы называть. А вторую поставили. Мы без губернаторского катка не сможем, что ли, зиму пережить? Это тоже деньги, и деньги из бюджета, — заявил Балберов.

Отметим, что ранее жители возмущались покупкой ели за 10 млн рублей в Щекино. В соцсетях многие выступали за то, чтобы направить средства на более необходимые нужды.