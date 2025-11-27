  1. Моя Слобода
В Тульской области появилась новая штрафстоянка

Она расположена в Ясногорском районе.

В Тульской области обновилась сеть специализированных штрафстоянок. Об этом сообщает региональный минтранс. Соответствующий аукцион прошел в ноябре.

Новая штрафстоянка появилась в Ясногорском районе по адресу: пос. Ревякино, ул. Советская, 5. Телефон: 8 910 493-33-43, 8 930 793-31-11, 8 906 535-62-26.

В Киреевском районе стоянка будет располагаться по новому адресу: Киреевск, ул. Сельхозтехники, 5. Телефон: 8 962 274-65-59, 8 993 538-65-59.

Всего в регионе функционирует 12 стоянок. Актуальный список:

  • Тула, ул. Сызранская, 3. Телефон горячей линии: 8 (4872) 38-49-21, 8 (4872) 38-47-99, 8 903 840-49- 21, 8 903 840-47-99
  • Щекинский район, дер. Пироговка-Ульяновка, 1-а. Телефон горячей линии: 8 910 949-28-88.
  • Новомосковск, ул. Мира, 56-в. Телефон горячей линии: 8 906 620-73-63.
  • Ефремов, ул. Интернациональная, д. 7. Телефон горячей линии: 8 903 035-65-60, 8 (48741)7-79-36.
  • Плавск, примерно 40 м юго-западнее нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Коммунаров, 45. Телефон горячей линии: 8 (48752) 2-22-19.
  • Донской, мкр-н Центральный, Железнодорожный проезд, 1. Телефон горячей линии: 8 902 844-44-66.
  • Венев, ул. Станционная, 21-а. Телефон горячей линии: 8 (48745) 2-35-99, 8 953 429-56-09.
  • Богородицкий район, c. Товарково, мкр-н с-за Товарсковский в районе дома № 6 с северной стороны земельного участка. Телефон горячей линии: 8 905 626-78-20
  • Алексин, ул. Арматурная. Телефон горячей линии: 8 953 972-75-15 
  • пос. Одоев, ул. К. Маркса, 152, лит Ш. Телефон горячей линии: 8 905 929-16-69.

Во сколько обойдется штрафстоянка?

  • Перемещение легкового автомобиля — 3980 рублей.
  • Перемещение грузового транспорта — 27 340 рублей.
  • Хранение — легковой 65 руб./час; грузовой 185 руб./час.

