В Суворовском районе поселок Новая Черепеть получил звание «Населенный пункт воинской доблести»

Фото Тульской Облдумы.

Депутаты Тульской областной Думы сегодня, 27 ноября, поддержали ходатайство жителей поселка Новая Черепеть Суворовского района о присвоении ему почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Ходатайство озвучил перед депутатами глава муниципального образования Константин Ферапонтов:

— Сражение на станции Черепеть вошло в историю Тульской оборонительной операции, не позволившей немецким войскам пройти к Москве в кратчайшие сроки, наряду с боями под Алексиным, Мценском, Тулой, Узловой, Сталиногорском, Донским и другими населенными пунктами области. В октябре 1941 года бойцы сводного батальона 156-го полка войск НКВД в течение восьми дней задерживали продвижение противника до подхода частей Красной Армии. Полк награжден за оборону Тулы орденом «Красного Знамени», ему присвоено наименование «Тульский». Большой вклад в партизанское движение внес отряд «Передовой» Черепетского района. Бойцу отряда Александру Чекалину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

— Жители Суворовского района, депутаты местного собрания провели серьезные исторические исследования. В работе участвовал Почетный гражданин области, генерал-майор ФСБ России в отставке Владимир Петрович Лебедев, — поделился мнением председатель комитета областной Думы по государственному строительству и безопасности, член фракции «Единая Россия» Сергей Галкин.

— Присвоение почетного звания населенному пункту — это восстановление исторической справедливости. Это в первую очередь важно для молодежи, которая проживает в поселке. Этот шаг имеет большое значение и для бойцов СВО, ведь их деды и прадеды в октябре 1941 года били фашистов так же, как и они сейчас. На мой взгляд, слова Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто» очень точно отражают значение сегодняшнего события.

В поддержку инициативы жителей Суворовского района выступил сенатор Николай Воробьев:

— Жители многое сделали для восстановления исторической правды о боях, проходивших на территории района. Благодарю всех, кто вышел с этим предложением.

Кроме того, депутаты поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в закон Тульской области «О памятных событиях и праздничных днях Тульской области». Теперь в регионе есть ежегодный региональный праздник — 7 февраля, День семей защитников Отечества.

Дата выбрана не случайно: она приурочена к Дню иконы Божией Матери «Утоли моя печали», которая в Русской православной церкви почитается как чудотворная.

— В День семьи, любви и верности Губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев встречался с многодетными семьями участников специальной военной операции. Одна из многодетных мам, волонтер обратилась к нему с просьбой подумать об учреждении праздника, который был бы посвящен всем семьям защитников Отечества, — пояснила председатель комитета областной Думы, член фракции «Единая Россия» Елена Гребнева. — Правительство области, депутатский корпус проделали большую работу, и вот сегодня новый праздник официально включен в региональный закон «О памятных событиях и праздничных днях Тульской области». Его создание еще раз подчеркивает исключительную важность института семьи и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.