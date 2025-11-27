  1. Моя Слобода
В Болохово жители пятиэтажки остались без горячей воды

Причина этого, по словам представителей УК, аварийное состояние дымоходов.

В Болохово жители пятиэтажки остались без горячей воды
Фото предоставлено жителями.

В редакцию Myslo обратилась жительница Болохово Наталья. Она рассказала, что пятиэтажка, расположенная по адресу ул. Соловцова, 12, с 19 ноября осталась без горячей воды. Жильцам отключили газовые колонки. Причиной этого представители УК назвали аварийное состояние дымоходов. 

photo_2025-11-27_15-49-23 (2).jpg

По словам Натальи, удивительно, что проверки, проведенные ранее, никаких нарушений не показывали. А теперь ситуация оказалась критичной. Жителям запретили пользоваться колонками, это может привести к отравлению угарным газом. 

photo_2025-11-28_09-37-48.jpg

Жильцы дома бьют тревогу: неизвестно, когда ситуация наладится, ведь для решения проблемы необходим капитальный ремонт. 

По словам Натальи, управляющая компания может выделить всего 300 тысяч — этого хватит на ремонт вентканалов всего одного подъезда. Жителей это не устраивает:

— Нам как выбирать, кому ремонтировать? Да и делать нужно всё, а не выборочно! 

Они обратились в ГЖИ и прокуратуру. Если помощи не будет — подадут на УК в суд. 

Как сообщили Myslo в областной прокуратуре, по факту отключения газа в доме № 12 по улице Соловцова в Болохово Киреевская межрайонная прокуратура проводит проверку. Специалисты надзорного ведомства проверяют законность отключения ресурса и порядка проведения ремонта оголовков дымвентканалов.

сегодня, в 10:01 +1
