В Болохово жители пятиэтажки остались без горячей воды

Фото предоставлено жителями.

В редакцию Myslo обратилась жительница Болохово Наталья. Она рассказала, что пятиэтажка, расположенная по адресу ул. Соловцова, 12, с 19 ноября осталась без горячей воды. Жильцам отключили газовые колонки. Причиной этого представители УК назвали аварийное состояние дымоходов.

По словам Натальи, удивительно, что проверки, проведенные ранее, никаких нарушений не показывали. А теперь ситуация оказалась критичной. Жителям запретили пользоваться колонками, это может привести к отравлению угарным газом.

Жильцы дома бьют тревогу: неизвестно, когда ситуация наладится, ведь для решения проблемы необходим капитальный ремонт.

По словам Натальи, управляющая компания может выделить всего 300 тысяч — этого хватит на ремонт вентканалов всего одного подъезда. Жителей это не устраивает:

— Нам как выбирать, кому ремонтировать? Да и делать нужно всё, а не выборочно!

Они обратились в ГЖИ и прокуратуру. Если помощи не будет — подадут на УК в суд.

Как сообщили Myslo в областной прокуратуре, по факту отключения газа в доме № 12 по улице Соловцова в Болохово Киреевская межрайонная прокуратура проводит проверку. Специалисты надзорного ведомства проверяют законность отключения ресурса и порядка проведения ремонта оголовков дымвентканалов.