В Тульской области подвели итоги детской оздоровительной кампании 2025 года

Работу детских лагерей обсудили на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 2025 году.

Фото пресс-службы министерства образования Тульской области.
Фото пресс-службы министерства образования Тульской области.

27 ноября в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования под руководством заместителя председателя правительства — министра культуры и туризма региона Ольги Гремяковой состоялось итоговое заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Тульской области в 2025 году.

DSC04692.jpg

В этом году в оздоровительной кампании поучаствовали 465 организаций, из них: 17 санаторных и загородных оздоровительных учреждений, 389 лагерей с дневным пребыванием, 52 лагеря труда и отдыха, 7 палаточных лагерей.

Ольга Гремякова

Ольга Гремякова

— Вся оздоровительная кампания 2025 года прошла в штатном режиме. Была выстроена воспитательная работа по единому формату, все мероприятия были направлены на юбилейные события — 80-летие Великой Победы и Год Защитника Отечества. Уделялось внимание встречам с героями и участниками СВО, а также проводилась большая работа по укреплению материально-технической базы.

В этом году открылся детский лагерь «Звездный» в Алексинском районе, территория которого долгое время была заброшенной. В «Звездном» отдохнули 900 детей в этом году. 

4gmux7e9a9w3qokwn1i3cd00clmhkylw.jpeg
Лагерь «Звездный» в Алексинском районе.

По федеральной программе модернизации детских лагерей в оздоровительных лагерях «имени Саши Чекалина» и «Ласточка» возвели модульные жилые корпуса на 416 новых мест. В лагерях «имени Саши Чекалина» и «Орленок» капитально отремонтировали пищевые и медицинские блоки.

Центр отдыха «Новая волна» вошел в топ-10 лучших лагерей России по итогам 2025 года. Одним из крупнейших событий в «Новой волне» стала профильная смена «Содружество орлят России: равнение на героев». На нее приехали 400 школьников — активистов движения «Орлята России» из районов Тульской области. 

новая волна.jpeg
Завершение смены «Содружество Орлят России: Равнение на Героев!». Фото из соцсетей «Новой волны».

В период осенних школьных каникул на базе загородного оздоровительного лагеря «Детская Республика „Поленово“» была организована инклюзивная смена для детей-инвалидов с нарушениями слуха.

6b976b25-088b-48b3-9d12-af87b891d9c1_3.jpeg
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году в регионе создали специальный ресурсный центр по организации отдыха детей и их оздоровления, по поддержке воспитательной работы в лагерях и работе с вожатскими кадрами.

Также Ольга Гремякова рассказала, что по поручению губернатора Дмитрия Миляева к участию в вожатской работе в детских лагерях привлекают участников СВО. Для них разработана специальная программа повышения квалификации на базе Тульского педагогического университета.

Впервые в этом году дети из семей участников СВО отдохнули в детских оздоровительных центрах Республики Беларусь. Отметим, что в тульских оздоровительных лагерях отдыхают дети из Курска, Белгорода и новых регионов России.

Зампред правительства поблагодарила членов межведомственной комиссии за ответственный подход к осуществлению отдыха и оздоровления детей и вручила лучшим организаторам детской оздоровительной кампании 2025 года региональные награды.

DSC04754.jpg

