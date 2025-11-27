Туляков приглашают пройти конкурс в учебные заведения ФСБ России

Принимаются кандидаты, годные к военной службе. Возраст — от 16 до 24 лет.

Управление ФСБ России по Тульской области на конкурсной основе проводит отбор и направление лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование для поступления в 2026 году в учебные заведения ФСБ России пограничного профиля на потоки среднего профессионального и высшего образования.

В частности, ведётся набор в Голицынский, Калининградский и Московский пограничные институты, а также в Институт береговой охраны, расположенный в Анапе. Все учебные заведения подведомственны ФСБ России.

Для участия в конкурсе приглашаются кандидаты на учебу из числа гражданской молодежи, годные к военной службе, в возрасте от 16 до 22 лет (лица, прошедшие военную службу, — до 24 лет).

По вопросам приема следует обращаться в отдел кадров УФСБ России по Тульской области по адресу Тула, Садовый переулок, 1 или по телефону 8 (4872) 32-64-06.