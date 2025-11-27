Росреестр напомнил тулякам о необходимости сохранения геодезических пунктов

О случаях их повреждения или уничтожения нужно сообщить в филиал ППК «Роскадастр» в течение 15 дней.

Управлением Росреестра по Тульской области продолжаются работы по обследованию пунктов государственной нивелирной сети и государственной геодезической сети. В них входит поиск пункта на местности, осмотр и выявление состояния наружного знака и верхней марки центра пункта, в том числе залегающие в грунте, документальное оформление результатов.

— В соответствии с Земельным кодексом собственники обязаны сохранять геодезические пункты, находящиеся на их участках. У каждого пункта есть своя охранная зона — квадрат со стороной 4 метра. Запрещено повреждать или уничтожать наружные опознавательные знаки пунктов, нарушать местоположение их центров, — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина.

Владельцы земельных участков, на которых находятся геодезические пункты, и лица, выполняющие геодезические и картографические работы, обязаны сообщать в филиал ППК «Роскадастр» по Тульской области о случаях повреждения или уничтожения сетей в течение 15 календарных дней.