«Не хватило краски или денег»?: туляки ждут, когда нарисуют стоп-линию на перекрестке проспекта Ленина и ул. Л. Толстого

Читатели Myslo попросили редакцию выяснить это у городской администрации.

«Вы можете узнать у администрации, почему отсутствует стоп-линия на проспекте Ленина на пересечении с ул. Л. Толстого, если ехать в сторону центра? Не хватило краски, сил или денег?» — с таким вопросом к нам обратились читатели.

Они отметили, что если линия и была, то как-то быстро стерлась.

Мы направили запрос в администрацию Тулы. Вот, что нам ответили:

«По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, разметка на данном участке будет нанесена в ближайшее время при благоприятных погодных условиях».

вчера, в 16:24 +1
Место
Тула
Прочее
стоп-линия разметка
