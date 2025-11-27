  1. Моя Слобода
На Тульскую область опустится туман

Он продержится в регионе до утра пятницы.

На Тульскую область опустится туман
Фото Алексея Пирязева.

Туман видимостью 200-700 метров ожидается местами на территории Тульской области в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 28 ноября.

Будьте внимательны и осторожны. Единый номер вызова экстренных служб: 112.

Фотограф
вчера, в 18:30 0
Событие
погода туман метеопредупреждение
Место
Тульская область Тула
В Барсуках «Опель» после тройного ДТП снёс остановочный павильон
В Барсуках «Опель» после тройного ДТП снёс остановочный павильон
