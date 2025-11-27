На Тульскую область опустится туман

Туман видимостью 200-700 метров ожидается местами на территории Тульской области в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 28 ноября.
Будьте внимательны и осторожны. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Он продержится в регионе до утра пятницы.
Туман видимостью 200-700 метров ожидается местами на территории Тульской области в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 28 ноября.
Будьте внимательны и осторожны. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте