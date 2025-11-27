  1. Моя Слобода
На открытие Губернского катка в Тулу приедут фигуристы Александра Степанова и Иван Букин

А также спортсмены из хоккейной школы «Красная машина».

На открытие Губернского катка в Тулу приедут фигуристы Александра Степанова и Иван Букин
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

27 ноября в Москве губернатор Тульской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с первым вице-президентом Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России», главным тренером сборной «Россия 25» Романом Ротенбергом. На ней обсудили перспективы сотрудничества.

Губернатор отметил, что Роман Ротенберг многое сделал для развития отечественного хоккея. Особенно успешным стал проект по созданию хоккейной школы «Красная Машина Юниор». Под его руководством она стала ярким примером передовой технологичной спортивной школы, задающей стандарты в подготовке молодых талантов.

Роман Ротенберг отметил, что для дальнейшего развития детского спорта и создания максимальных условий для юных спортсменов рассматривается возможность масштабировать опыт создания хоккейной школы на все регионы страны.

photo_2025-11-27_13-30-36.jpg
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«В Тульской области достаточно серьезное внимание уделяется вопросам развития физкультуры и спорта, особенно — развитию хоккея. Наличие современной спортивной инфраструктуры — один из ключевых факторов успеха. Именно поэтому Ваше предложение о масштабировании этого ценного опыта в регионах страны, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства, вызывает у нас неподдельный интерес. Данная практика будет представлена на Комиссии Государственного Совета по спорту с последующей трансляцией на все субъекты Российской Федерации», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Роман Ротенберг сообщил, что 5 декабря приедет в Тулу на открытие Губернского катка вместе с российскими фигуристами Александрой Степановой и Иваном Букиным, выступающими в танцах на льду. Спортсмены примут участие в торжественной церемонии открытия, а также проведут мастер-классы для юных туляков.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании в Тульской области на основе модели государственно-частного партнерства многофункционального спортивного комплекса, включающего в себя ледовую арену, спортивные и тренажерные залы. 

Фотограф
вчера, в 20:45 0
