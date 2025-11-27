На каких улицах Тулы не будет электричества 28 ноября

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Луначарского, 92-126 (чётн.), 130,
- ул. Заварная, 2-24 (чётн.), 1, 11, 6-а, 8-а, 16-б, 22-в,
- пер. Роговский, 6-18, 24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- ул. Набережная Дрейера, 31, 33, 34,
- ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 3, 18-а,
- ул. Пороховая, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 41-а, 41-б, 47,
- ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 5, 7, 9, 11, 16, 12, 12-б, 14-в, 8, 25, 2, 4, 6-а,
- ул. Советская, 3,
- ул. Благовещенская, 6,
- пер. Черниковский, 1-а, 2-а,
- ул. Ландышевая, 1-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. 4-я Криволученская, 5-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а,
- ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
- ул. Горсовета, 135-157 (нечётн.), 108-132 (чётн.), 135-а, 137-а,
- ул. Н. Островского, 10, 62,
- ул. Новомосковская, 7,
- ул. Рязанская, 56,
- 1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Горсовета, 104, 106, 109, 111, 113, 113-а, 121, 123-а, 74-100 (чётн.),
- ул. 1-я Криволученская, 7,
- ул. Скуратовская, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 137,
- пос. Менделеевский: ул. Кирова, 1-5,
- ул. Жданова, 2-10 (чётн.), 3, 5-а, 10-а,
- пер. Пушкинский, 1-9,
- пер. Лермонтовский, 2,
- ул. Шевченко, 1, 2,
- пер. Гоголевский, 1-4,
- ул. Менделеева, 1, 2.