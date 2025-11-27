Дмитрий Миляев провел заседание комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту

Мероприятие состоялось в Москве и было посвящено привлечению в отрасль внебюджетных средств.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор Тульской области отметил необходимость проработки этого вопроса совместно с бизнесом, социальными партнерами и частными инвесторами. Дмитрий Миляев поблагодарил членов комиссии за активную работу и подчеркнул, что все вопросы и предложения, которые обсуждались в течение этого года, были представлены на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в рамках XIII Международного форума «Россия — спортивная держава».

Представители субъектов рассказали о действующих механизмах привлечения инвесторов в развитие спортивной инфраструктуры. По словам Дмитрия Миляева, при правильном их применении у регионов уже сейчас есть возможность реализации проектов государственно-частного партнерства.

Во многих федеральных органах власти существуют программы, включающие в себя развитие спортивной инфраструктуры. В госпрограмме РФ «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено строительство спортивных объектов в малых городах и сельских населенных пунктах. Глава Тульской области отметил, что эта программа имеет качественное наполнение и является работоспособным инструментом.

– Государственно-частное партнерство и концессия – это возможность создания социально значимых объектов для региона. Для субъектов это инструмент эффективного, точечного использования бюджетных средств, для бизнеса – возможность получать стабильный, спрогнозированный доход, – подчеркнул Дмитрий Миляев.

Шла речь также об участии банковского сектора в государственно-частном партнерстве. В рамках заседания был рассмотрен опыт регионов по реализации проектов с привлечением инвесторов. Дмитрий Вячеславович отметил положительные практики субъектов по развитию доступности объектов школьной спортивной инфраструктуры.

Минспорта РФ рассмотрит возможность оказания грантовой поддержки при строительстве объектов спортивной инфраструктуры стоимостью до 1 млрд рублей, а также субсидирования процентной ставки для объектов спорта стоимостью от 1 до 3 млрд рублей.

На заседании комиссии обсудили создание постоянно действующих рабочих органов. Рабочие группы будут сформированы по направлениям развития массового, студенческого, детско-юношеского, профессионального спорта, спортивной индустрии и предпринимательства, спортивной инфраструктуры.

– Необходимо придать совместной работе комплексный характер. Создав постоянно действующие рабочие группы, появится возможность системно обращать внимания на вопросы, которые требуют решения. На площадке комиссии сложилось очень продуктивное взаимодействие. Мы уверенно движемся вперед, – подытожил Дмитрий Миляев.