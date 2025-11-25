  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области за год обнаружено 163 массовых очага ветряной оспы в школах и детсадах - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области за год обнаружено 163 массовых очага ветряной оспы в школах и детсадах

В Роспотребнадзоре также отметили увеличение числа случаев ОРВИ.

В Тульской области за год обнаружено 163 массовых очага ветряной оспы в школах и детсадах
Фото freepik.com.

Наиболее распространёнными заболеваниями на территории Тульской области являются инфекции дыхательных путей — ОРВИ и грипп, составляя порядка 85% от общего числа заразившихся. Об этом Myslo рассказали в региональном Роспотребнадзоре. 

Помимо острых респираторных заболеваний, в регионе регистрируется широкий спектр других инфекций:

  • ВИЧ-инфекция;
  • грипп;
  • корь;
  • краснуха;
  • эпидемический паротит;
  • ротавирусные инфекции;
  • вирусные гепатиты;
  • ветряная оспа;
  • менингококковая инфекция;
  • сальмонеллез;
  • коклюш;
  • туберкулёз;
  • энтеровирусные инфекции;
  • паразитарные заболевания (аскаридоз, энтеробиоз)
  • сифилис.

Всего за 2025 год зарегистрировано более 170 тысяч случаев инфекционных заболеваний, что на 1,35% превышает прошлогодние показатели. Основная причина роста — увеличение заболеваемости ветряной оспой и ОРВИ.

Стоит отметить, что особо часто возникают массовые вспышки ветряной оспы в школах и детских садах, где за год выявлено 163 очага заболевания.

На территории Тульской области после длительного отсутствия в 2025 году зарегистрирована краснуха — острая вирусная инфекционная болезнь. Ежегодно на территории области регистрируются единичные завозные случаи малярии и единичные лихорадки Западного Нила, листериоза.

«Количество случаев кишечных инфекций, в которых указана связь с объектами общественного питания за истекший период, в 1,7 раза ниже чем за аналогичный период 2024 года», — рассказали в Роспотребнадзоре. 

В ведомстве отметили, что регулярно проверяют предприятия в сфере общепита, оперативно реагируя на каждый инцидент и принимая жесткие меры вплоть до закрытия заведения.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор
26 ноября, в 10:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
инфекции Управление Роспотребнадзора по Тульской области оспа ОРВИ
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
сегодня, в 09:00, 87 712 5
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
Дежурная часть
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
сегодня, в 12:34, 13 1279 2
Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове
Жизнь Тулы и области
Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове
вчера, в 19:10, 112 3875 3
В Тульской области работник предприятия погиб в дробильной машине
Дежурная часть
В Тульской области работник предприятия погиб в дробильной машине
сегодня, в 10:27, 10 1475 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле и Богородицком районе нашли грязные и опасные для экологии объекты
В Туле и Богородицком районе нашли грязные и опасные для экологии объекты
Тульские бизнес-леди озвучили свои инициативы в Госдуме
Тульские бизнес-леди озвучили свои инициативы в Госдуме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.