В Тульской области за год обнаружено 163 массовых очага ветряной оспы в школах и детсадах

Фото freepik.com.

Наиболее распространёнными заболеваниями на территории Тульской области являются инфекции дыхательных путей — ОРВИ и грипп, составляя порядка 85% от общего числа заразившихся. Об этом Myslo рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Помимо острых респираторных заболеваний, в регионе регистрируется широкий спектр других инфекций:

ВИЧ-инфекция;

грипп;

корь;

краснуха;

эпидемический паротит;

ротавирусные инфекции;

вирусные гепатиты;

ветряная оспа;

менингококковая инфекция;

сальмонеллез;

коклюш;

туберкулёз;

энтеровирусные инфекции;

паразитарные заболевания (аскаридоз, энтеробиоз)

сифилис.

Всего за 2025 год зарегистрировано более 170 тысяч случаев инфекционных заболеваний, что на 1,35% превышает прошлогодние показатели. Основная причина роста — увеличение заболеваемости ветряной оспой и ОРВИ.

Стоит отметить, что особо часто возникают массовые вспышки ветряной оспы в школах и детских садах, где за год выявлено 163 очага заболевания.

На территории Тульской области после длительного отсутствия в 2025 году зарегистрирована краснуха — острая вирусная инфекционная болезнь. Ежегодно на территории области регистрируются единичные завозные случаи малярии и единичные лихорадки Западного Нила, листериоза.

«Количество случаев кишечных инфекций, в которых указана связь с объектами общественного питания за истекший период, в 1,7 раза ниже чем за аналогичный период 2024 года», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что регулярно проверяют предприятия в сфере общепита, оперативно реагируя на каждый инцидент и принимая жесткие меры вплоть до закрытия заведения.