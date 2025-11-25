  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В здравпунктах Суворовского района обнаружили нехватку оборудования и просроченные лекарства - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В здравпунктах Суворовского района обнаружили нехватку оборудования и просроченные лекарства

Главврач районной больницы получил представление.

В здравпунктах Суворовского района обнаружили нехватку оборудования и просроченные лекарства
Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Суворовского района проверила соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья граждан и обращения лекарств в районных медицинских учреждениях. Были обследованы фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и здравпункты: Своинский, Лужковский и Ханинский.

Проверка выявила ряд существенных недостатков: отсутствуют аппараты для измерения артериального давления, наборы гинекологических инструментов, медицинские термометры, одноразовые роторасширители, языкодержатели, мобильные светильники, электрические аспираторы и детские весы.

В Лужковской поликлинике и Ханинском пункте найдены медикаменты с истекшими сроками годности, которые продолжали использоваться без уничтожения.

«По результатам проверки главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, исполнение требований которого находится на контроле в прокуратуре района», — отметили в пресс-службе ведомства. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
25 ноября, в 12:32 −1
Другие статьи по темам
Место
Суворовский район
Прочее
фап представление оборудование медикаменты
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
сегодня, в 09:00, 87 712 5
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
Дежурная часть
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
сегодня, в 12:34, 13 1279 2
Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове
Жизнь Тулы и области
Что известно о задержанном за взятку тульском чиновнике Андрее Слепцове
вчера, в 19:10, 112 3875 3
В Тульской области работник предприятия погиб в дробильной машине
Дежурная часть
В Тульской области работник предприятия погиб в дробильной машине
сегодня, в 10:27, 10 1475 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области фуры Wildberries перекрывают единственный выезд из деревни
В Тульской области фуры Wildberries перекрывают единственный выезд из деревни
В Госдуму внесен законопроект о «периоде охлаждения» для продавцов квартир
В Госдуму внесен законопроект о «периоде охлаждения» для продавцов квартир
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.