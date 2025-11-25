В здравпунктах Суворовского района обнаружили нехватку оборудования и просроченные лекарства

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Суворовского района проверила соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья граждан и обращения лекарств в районных медицинских учреждениях. Были обследованы фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и здравпункты: Своинский, Лужковский и Ханинский.

Проверка выявила ряд существенных недостатков: отсутствуют аппараты для измерения артериального давления, наборы гинекологических инструментов, медицинские термометры, одноразовые роторасширители, языкодержатели, мобильные светильники, электрические аспираторы и детские весы.

В Лужковской поликлинике и Ханинском пункте найдены медикаменты с истекшими сроками годности, которые продолжали использоваться без уничтожения.

«По результатам проверки главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, исполнение требований которого находится на контроле в прокуратуре района», — отметили в пресс-службе ведомства.