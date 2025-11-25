В Туле создали дрон-перехватчик высотных БПЛА

Фото Алексея Пирязева.

Тульские разработчики создали высокоскоростной дрон-перехватчик, работающий на скорости около 240 километров в час и предназначенный для уничтожения быстрых высотных украинских БПЛА. Об этом РИА Новости рассказал разработчик российских беспилотников семейства «Овод» Андрей Иванов.

«В руках я держу дрон-перехватчик. Эта штука умеет летать на скорости 65-68 метров в секунду. Что такое 65 метров в секунду? Это 240 километров в час… Причем (он) это делает на (дистанции) до восьми километров. Понятно, что это при условии криволинейного полета, до восьми километров. То есть мы себе обозначаем, что в радиусе пяти километров мы можем такой штукой поразить цель», — сказал Иванов.

Устройство предназначено для того, чтоб догонять и сбивать самолеты, которые идут на скорости 180-200 километров в час.