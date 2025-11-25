  1. Моя Слобода
В Тульской области фуры Wildberries перекрывают единственный выезд из деревни

Жители Любиково Алексинского района бьют тревогу: грузовики оккупировали ближайшие дороги. «Водителям негде отдохнуть и сходить в туалет», —говорят туляки.

В Тульской области фуры Wildberries перекрывают единственный выезд из деревни

«В Алексинском районе грузовой автомобиль Wildberries с 11 утра и до 18 часов полностью перекрыл единственный выезд из деревни Любиково. В службе 112 нашу заявку приняли. Говорят, передали информацию в ГИБДД. Но результата ноль — застрявший грузовик вытягивали другим грузовиком», — рассказал редакции Myslo местный житель по имени Максим. 

photo_2025-11-24_17-04-10.jpg

По словам Максима, только за последний месяц это уже третий случай перекрытия дороги.

photo_2025-11-24_19-41-27.jpg

Местные жители рассказали, что проблема существует со дня открытия логистического центра WB в Алексинском районе — то есть с 2022 года. Трафик на близлежащих дорогах за три года вырос в разы.

«Грузовикам негде стоять, негде отдыхать, негде банально сходить в туалет, — рассказали местные. — Вот они по всем близлежащим территориям и расползаются. У нас же около деревни Любиково они все пытаются развернуться, но ширина дороги не позволяет, вот и застревают наглухо. Вся обочина разрыта, мусор кругом». 

И такая картина — круглый год:

photo_2025-11-24_19-53-30.jpg

Все обочины заставлены грузовиками и попутно завалены мусором. По словам местных, по вечерам до 12 машин иногда стоит.

photo_2025-11-24_19-53-31.jpg

«Съезд на Wildberries около Кострово перекрыт блоками. Почему — не знаем. Несколько лет шло строительство этого съезда, потом его забросили. В этом году его спешно привели в порядок, но само ответвление закрыто блоками, — пояснил Максим. — И такая ситуация не только у нас: все близлежащие населенные пункты задеты. Кто-то кладет шины и насыпает горку щебня, ограничивая проезд фур. Съезд на Петрушино сейчас — единственный подъезд к складам. И вдоль этого съезда стоит тоже вереница грузовиков».

Жители просят решить проблему, иначе скоро они попросту не смогут выехать из своей деревни: дорога полностью пришла в негодность. 

25 ноября, в 12:45 +20
