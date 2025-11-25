В Тульской области фуры Wildberries перекрывают единственный выезд из деревни

«В Алексинском районе грузовой автомобиль Wildberries с 11 утра и до 18 часов полностью перекрыл единственный выезд из деревни Любиково. В службе 112 нашу заявку приняли. Говорят, передали информацию в ГИБДД. Но результата ноль — застрявший грузовик вытягивали другим грузовиком», — рассказал редакции Myslo местный житель по имени Максим.

По словам Максима, только за последний месяц это уже третий случай перекрытия дороги.

Местные жители рассказали, что проблема существует со дня открытия логистического центра WB в Алексинском районе — то есть с 2022 года. Трафик на близлежащих дорогах за три года вырос в разы.

«Грузовикам негде стоять, негде отдыхать, негде банально сходить в туалет, — рассказали местные. — Вот они по всем близлежащим территориям и расползаются. У нас же около деревни Любиково они все пытаются развернуться, но ширина дороги не позволяет, вот и застревают наглухо. Вся обочина разрыта, мусор кругом».

И такая картина — круглый год:

Все обочины заставлены грузовиками и попутно завалены мусором. По словам местных, по вечерам до 12 машин иногда стоит.

«Съезд на Wildberries около Кострово перекрыт блоками. Почему — не знаем. Несколько лет шло строительство этого съезда, потом его забросили. В этом году его спешно привели в порядок, но само ответвление закрыто блоками, — пояснил Максим. — И такая ситуация не только у нас: все близлежащие населенные пункты задеты. Кто-то кладет шины и насыпает горку щебня, ограничивая проезд фур. Съезд на Петрушино сейчас — единственный подъезд к складам. И вдоль этого съезда стоит тоже вереница грузовиков».

Жители просят решить проблему, иначе скоро они попросту не смогут выехать из своей деревни: дорога полностью пришла в негодность.