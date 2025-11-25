  1. Моя Слобода
В Госдуму внесен законопроект о «периоде охлаждения» для продавцов квартир

Если его примут, он может начать действовать уже с 1 января 2026 года.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов и Михаил Делягин предложили ввести 7-дневный срок для отмены сделки купли-продажи недвижимости. Эта мера призвана защитить собственников, особенно пожилых, от мошеннических схем, известных в СМИ как «бабушкина схема», или «эффект Долиной».

«Сообщения об отмене сделок по продаже квартир появляются буквально каждую неделю, и всякий раз мошенники используют одну и ту же схему. После получения денег продавцы заявляют, что в сделке участвовали аферисты, и требуют вернуть недвижимость. Суды встают на их сторону, а добросовестные покупатели остаются без денег и квартир», — сообщил Сергей Миронов.

Согласно законодательной инициативе, после подписания договора купли-продажи государственная регистрация будет приостановлена на семь дней. В этот период продавец сможет обдумать свое решение и, если поймет, что действовал под давлением, отказаться от сделки.

Законопроектом также предлагается изменить порядок расчетов: полностью исключается использование наличных средств. Деньги будут храниться на защищенном банковском счете до момента официальной регистрации перехода права собственности.

Еще одно нововведение коснется продавцов, которые избавляются от своего единственного жилья. Им будет необходимо предоставить нотариально заверенный документ, подтверждающий, что у них есть другое место для проживания.

Законопроект, если его примут, может начать действовать с 1 января 2026 года.

Ранее Myslo рассказывал историю тульской семьи, которая купила «однушку» на ул. Н. Руднева у пенсионерки. После сделки женщина потребовала жилье назад, подав иск в суд. «Долиной вернули, и мне верните», — сообщила женщина в суде. Однако денег у продавца уже нет — перевела на «безопасные счета». Сейчас молодая семья судится с пенсионеркой и параллельно платит ипотеку под 28%. Каков он, «эффект Долиной», и как обезопасить себя при сделках со вторичной недвижимостью — читайте в нашем материале.

