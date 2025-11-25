В 2025 году в Тульской области отремонтировали 18 км дорог, входящих в опорную сеть

В Тульской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году отремонтировали 18 км региональных дорог, входящих в опорную сеть.
В число объектов вошли:
- участки автодороги Венев — Серебряные Пруды в Веневском районе протяженностью свыше 2 км;
- участок автодороги Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево в Заокском районе длиной около 4 км;
- участки автодороги Кимовск — Епифань — Куликово поле — Кресты в Кимовском районе общей протяженностью более 10 км;
- участок автодороги Тула — Белев в Одоевском районе протяженностью около 2 км.
На всех объектах ГУ ТО «Тулаавтодор» выполнил комплексный ремонт. Работы включали полную замену асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин щебнем, восстановление съездов, остановочных и посадочных площадок, а также нанесение дорожной разметки.