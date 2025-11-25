В 2025 году в Тульской области отремонтировали 18 км дорог, входящих в опорную сеть

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году отремонтировали 18 км региональных дорог, входящих в опорную сеть.

Это наиболее важные дорожные объекты, обеспечивающие транспортную связность территории России.



В число объектов вошли:

участки автодороги Венев — Серебряные Пруды в Веневском районе протяженностью свыше 2 км;

участок автодороги Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево в Заокском районе длиной около 4 км;

участки автодороги Кимовск — Епифань — Куликово поле — Кресты в Кимовском районе общей протяженностью более 10 км;

участок автодороги Тула — Белев в Одоевском районе протяженностью около 2 км.

На всех объектах ГУ ТО «Тулаавтодор» выполнил комплексный ремонт. Работы включали полную замену асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин щебнем, восстановление съездов, остановочных и посадочных площадок, а также нанесение дорожной разметки.