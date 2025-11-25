  1. Моя Слобода
В 2025 году более 3,4 тысячи тульских мам получили страховые пособия по беременности и родам

В 2026 году максимальная сумма пособия увеличится почти на треть.

В 2025 году более 3,4 тысячи тульских мам получили страховые пособия по беременности и родам
Фото Дмитрия Дзюбина.

Женщины в Тульской области получают выплату по беременности и родам, а также при усыновлении ребёнка младше трёх месяцев. С начала 2025 года таким пособием воспользовались 3450 женщин, на что региональный фонд выделил более 770 миллионов рублей.

Пособие выплачивается единовременно за весь период декретного отпуска, продолжительность которого при нормальном течении беременности составляет 140 дней (при осложнениях — 156, при многоплодной беременности — 194 дня).

Размер выплаты рассчитывается исходя из среднего заработка мамы за предыдущие два года до ухода в декретный отпуск. Если женщина в это время находилась в декрете со старшим ребенком, то годы для расчета можно заменить на предшествующие, чтобы увеличить размер пособия. Для такого перерасчета необходимо обратиться к работодателю с соответствующим заявлением.

Трудоустроенным мамам со стажем работы менее двух лет или средним заработком за месяц меньше минимального размера оплаты труда (22 440 рублей) пособие рассчитывается исходя из МРОТ с учетом продолжительности рабочего времени.

Таким образом, в 2025 году минимальный размер выплаты за стандартный 140-дневный отпуск составляет 103 285 рублей, а максимальная сумма пособия может достигать 794 355 рублей.

«В 2026 году максимальная сумма пособия увеличится почти на треть и при „обычном“ декретном отпуске составит 955 836 рублей. Для получения средств будущей маме достаточно просто оформить отпуск по беременности и родам по месту работы, а выплату отделение Соцфонда назначит беззаявительно на основании сведений, полученных от работодателя», — отметил управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Фотограф
25 ноября, в 13:37 0
