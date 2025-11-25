  1. Моя Слобода
С начала года в Тульской области изъяли из оборота более 17 тысяч промышленной продукции

Это табачная продукция, обувь, шины, духи и др.

Фото правительства Тульской области.

В 2025 году в Тульской области специалисты изъяли из оборота более 17,8 тысячи промышленной продукции.

Это более 7,5 тысячи табачной и никотиносодержащей продукции, свыше 5,8 тысячи пар обуви, почти три тысячи продукции легкой промышленности, а также шины, антисептики, духи и туалетная вода. 

Об этом сообщили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. 

Первый зам. губернатора Михаил Пантелеев подчеркнул, что нарушения нужно выявлять и устранять своевременно. 

25 ноября, в 13:05 0
