Новый мост через Упу решили официально назвать «Оружейным»

Новый мост через Упу теперь официально решили назвать «Оружейным». Данное решение должны принять депутаты Тульской городской Думы на ближайшем заседании.
Ранее этот вопрос рассматривался на заседании комиссии по историческому наследию и городской топонимии и был поддержан. Уточняется, что название «Оружейный» выбирали с учетом общественного мнения.
Напомним, мост открыли в сентябре 2024 года. Тогда почетный гражданин Тульской области и города-героя Тулы, Герой Труда РФ Евгений Дронов впервые предложил назвать мост «Оружейным»: путепровод проходит через четыре оборонных предприятия и примыкает к «оружейным» улицам — Курковой и Мосина.