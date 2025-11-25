Из Детских проездов в Лучезарные: как в тульских деревнях переименуют улицы

В деревне Струково появится улица Каретная, в деревне Харино — улица Пихтовая, проезды Ивовый, Земляничный, Черемушкинский, Ольховый, в деревне Крюково — территория Погожево.
Вопрос вынесли на обсуждение на заседании постоянной комиссии Тульской городской Думы по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Депутаты также одобрили инициативу жителей деревни Крюково о переименовании 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го Детских проездов в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Лучезарные проезды.
Очередное заседание Тульской городской Думы пройдет 26 ноября.