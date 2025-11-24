  1. Моя Слобода
Зарплаты до 170 тыс. рублей: в Туле пройдет ярмарка вакансий

Работодатели ждут инженеров различных специализаций, слесарей, токарей, технологов.

Фото Центра занятости Тульской области.

27 ноября в Кадровом центре «Работа России» пройдет очередная ярмарка вакансий. Работодатели представят свыше 250 вакантных рабочих мест. В мероприятии примут участие:

  • Туламашзавод,
  • КБП,
  • «Машзавод „Штамп“»,
  • «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»,
  • Тулагорводоканал,
  • Тулаточмаш,
  • АО ЦКБА,
  • Базальт НПО,
  • Московская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом — филиала ОАО «РЖД»,
  • Московская дирекция управления движением — структурное подразделение Центральной дирекции управления движением — филиала ООО «РЖД»,
  • ОКБ Октава,
  • АО «Октава»,
  • ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,
  • ПАО «НПО „Стрела“»,
  • Тулажелдормаш,
  • Тульский патронный завод.

Минимальный размер заработной платы, которую предложат предприятия, составит 50 000 рублей, а максимальный — 170 000 рублей.

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. Время проведения — с 14.00 до 15.30.

сегодня, в 16:15 −3
