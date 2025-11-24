Зарплаты до 170 тыс. рублей: в Туле пройдет ярмарка вакансий

27 ноября в Кадровом центре «Работа России» пройдет очередная ярмарка вакансий. Работодатели представят свыше 250 вакантных рабочих мест. В мероприятии примут участие:
- Туламашзавод,
- КБП,
- «Машзавод „Штамп“»,
- «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»,
- Тулагорводоканал,
- Тулаточмаш,
- АО ЦКБА,
- Базальт НПО,
- Московская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом — филиала ОАО «РЖД»,
- Московская дирекция управления движением — структурное подразделение Центральной дирекции управления движением — филиала ООО «РЖД»,
- ОКБ Октава,
- АО «Октава»,
- ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,
- ПАО «НПО „Стрела“»,
- Тулажелдормаш,
- Тульский патронный завод.
Работодатели ждут инженеров различных специализаций, слесарей, токарей, технологов.
Минимальный размер заработной платы, которую предложат предприятия, составит 50 000 рублей, а максимальный — 170 000 рублей.
Адрес: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. Время проведения — с 14.00 до 15.30.