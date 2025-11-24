За неделю более 3500 туляков заразились ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, эпидемические пороги в области не превышены.

Фото Алексея Пирязева.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 16,3%. Регистрируются случаи гриппа у непривитых людей, преимущественно – грипп А.

Специалисты напоминают, что основной метод профилактики гриппа – вакцинация. Кроме того, в условиях сезонной активизации вирусов респираторных инфекций рекомендуется: