  За неделю более 3500 туляков заразились ОРВИ
За неделю более 3500 туляков заразились ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, эпидемические пороги в области не превышены.

За неделю более 3500 туляков заразились ОРВИ
Фото Алексея Пирязева.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 16,3%. Регистрируются случаи гриппа у непривитых людей, преимущественно – грипп А.

Специалисты напоминают, что основной метод профилактики гриппа – вакцинация. Кроме того, в условиях сезонной активизации вирусов респираторных инфекций рекомендуется:

  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) оставаться дома и вызвать врача,
  • избегать контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ,
  • сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте,
  • использовать средства защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах,
  • соблюдать правила личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом,
  • регулярно обеззараживать гаджеты,
  • поддерживать оптимальный температурный режим в помещениях, регулярно проводить влажную уборку и проветривание,
  • чаще гулять на свежем воздухе, проводить закаливающие процедуры.

Фотограф
вчера, в 19:14 0
грипп и ОРВИ заболеваемость гриппом Управление Роспотребнадзора по Тульской области профилактика гриппа
Тульская область
