За неделю более 3500 туляков заразились ОРВИ

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 16,3%. Регистрируются случаи гриппа у непривитых людей, преимущественно – грипп А.
Специалисты напоминают, что основной метод профилактики гриппа – вакцинация. Кроме того, в условиях сезонной активизации вирусов респираторных инфекций рекомендуется:
- при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) оставаться дома и вызвать врача,
- избегать контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ,
- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте,
- использовать средства защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах,
- соблюдать правила личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом,
- регулярно обеззараживать гаджеты,
- поддерживать оптимальный температурный режим в помещениях, регулярно проводить влажную уборку и проветривание,
- чаще гулять на свежем воздухе, проводить закаливающие процедуры.