Во вторник в Туле введут временные ограничения по продаже алкоголя

25 ноября на Центральном стадионе Тулы «Арсенал» сыграет с «Рубином». Встреча начнётся в 20.30.

В соответствии с действующим законодательством, в Туле запрещена продажа спиртных напитков в радиусе километра от места проведения массового мероприятия.

Запрет вступает в силу за три часа до начала мероприятия и действует на протяжении его проведения, а также в течение трёх часов после завершения мероприятия.

Таким образом, во вторник в центре города можно будет приобрести алкогольные напитки с 14.00 до 17.30.