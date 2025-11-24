  1. Моя Слобода
Во вторник в Туле введут временные ограничения по продаже алкоголя

Причина – футбольный матч на стадионе «Арсенал».

25 ноября на Центральном стадионе Тулы «Арсенал» сыграет с «Рубином». Встреча начнётся в 20.30.

В соответствии с действующим законодательством, в Туле запрещена продажа спиртных напитков в радиусе километра от места проведения массового мероприятия. 

Запрет вступает в силу за три часа до начала мероприятия и действует на протяжении его проведения, а  также в течение трёх часов после завершения мероприятия.

Таким образом, во вторник в центре города можно будет приобрести алкогольные напитки с 14.00 до 17.30.

вчера, в 19:47 −2
Идея со столбиками на дублере пр. Ленина оказалась провалена
Идея со столбиками на дублере пр. Ленина оказалась провалена
За неделю более 3500 туляков заразились ОРВИ
За неделю более 3500 туляков заразились ОРВИ
