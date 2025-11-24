  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тулу на открытие Губернского катка приедет фигуристка Ирина Слуцкая - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тулу на открытие Губернского катка приедет фигуристка Ирина Слуцкая

Торжественное мероприятие пройдёт уже на следующей неделе, 5 декабря.

В Тулу на открытие Губернского катка приедет фигуристка Ирина Слуцкая
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Представительстве Тульской области в Москве глава региона Дмитрий Миляев встретился со звездой фигурного катания Ириной Слуцкой. Ирина Эдуардовна рассказала тульскому губернатору о своем проекте «Лед – это...», который объединяет серию ледовых шоу и новогодних сказок.

Ирина Слуцкая и участники шоу «Лед – это...» примут участие в открытии губернского катка на главной площади города Тулы, которое состоится 5 декабря.

– Также мы обсудили вопросы о включении юных тульских фигуристок в  шоу Ирины Эдуардовны, о проведении мастер-классов в Туле и реализации совместных мероприятий по популяризации фигурного катания, – рассказал Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:25 0
Другие статьи по темам
Событие
встреча с губернатором открытие Губернского катка правительство Тульской области
Люди
Дмитрий Миляев Ирина Слуцкая
Место
Тульская область Тула
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября
вчера, в 21:45, 61 919 1
«Чудесный грузин»: в Тульском театре драмы поставили спектакль про молодого Сталина
Культура
«Чудесный грузин»: в Тульском театре драмы поставили спектакль про молодого Сталина
вчера, в 18:00, 56 4740 3
Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?
Жизнь Тулы и области
Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?
вчера, в 18:31, 23 1625 1
Бизнесмен ищет тех, кого известный тульский стоматолог обманул на деньги
Дежурная часть
Бизнесмен ищет тех, кого известный тульский стоматолог обманул на деньги
вчера, в 15:49, 34 7827 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.