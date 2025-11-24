В Тулу на открытие Губернского катка приедет фигуристка Ирина Слуцкая

Торжественное мероприятие пройдёт уже на следующей неделе, 5 декабря.

В Представительстве Тульской области в Москве глава региона Дмитрий Миляев встретился со звездой фигурного катания Ириной Слуцкой. Ирина Эдуардовна рассказала тульскому губернатору о своем проекте «Лед – это...», который объединяет серию ледовых шоу и новогодних сказок.

Ирина Слуцкая и участники шоу «Лед – это...» примут участие в открытии губернского катка на главной площади города Тулы, которое состоится 5 декабря.

– Также мы обсудили вопросы о включении юных тульских фигуристок в шоу Ирины Эдуардовны, о проведении мастер-классов в Туле и реализации совместных мероприятий по популяризации фигурного катания, – рассказал Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.