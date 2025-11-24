В Туле река Воронка окрасилась в малиновый цвет

Туляки сообщили о странном окрасе воды в реке Воронки со стороны Красноармейского проспекта. На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, видно, что вода окрасилась в малиновый цвет.
По словам жителей, такое происходит уже не в первый раз.
На необычный цвет воды обратили внимание жители.
Туляки сообщили о странном окрасе воды в реке Воронки со стороны Красноармейского проспекта. На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, видно, что вода окрасилась в малиновый цвет.
По словам жителей, такое происходит уже не в первый раз.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте