В Туле река Воронка окрасилась в малиновый цвет

На необычный цвет воды обратили внимание жители.

В Туле река Воронка окрасилась в малиновый цвет
Фото из телеграм-канала "Тула Жесть".

Туляки сообщили о странном окрасе воды в реке Воронки со стороны Красноармейского проспекта. На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, видно, что вода окрасилась в малиновый цвет. 

По словам жителей, такое происходит уже не в первый раз. 

сегодня, в 09:45 +5
