В Туле на торгах выберут застройщика квартала Бундурина — Пушкинская — Свободы — Гоголевская

Напомним, на этой территории могут появиться высотки, поликлиника, детский сад, школа.

В Туле ищут застройщика квартала Бундурина — Пушкинская — Свободы — Гоголевская. Ранее Myslo сообщал, что эту территорию ждет комплексное развитие. 

Торги в форме аукциона на право заключения договора должны провести до 30 марта 2026 года. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал первый заместитель главы администрации Тулы Юрий Терехов. 

Согласно документу, начальная цена предмета аукциона составляет 8 370 000 рублей. 

Напомним, общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию, — 3841 кв. м. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения:

  • среднеэтажная жилая застройка — этажность не выше восьми этажей;
  • высотная застройка — этажность девять этажей и выше;
  • поликлиника;
  • объекты для дошкольного, начального или среднего общего образования.

Предельная высота зданий должна быть не более 36 метров.

сегодня, в 15:41 +1
