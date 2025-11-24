В Туле на торгах выберут застройщика квартала Бундурина — Пушкинская — Свободы — Гоголевская

Напомним, на этой территории могут появиться высотки, поликлиника, детский сад, школа.

В Туле ищут застройщика квартала Бундурина — Пушкинская — Свободы — Гоголевская. Ранее Myslo сообщал, что эту территорию ждет комплексное развитие.

Торги в форме аукциона на право заключения договора должны провести до 30 марта 2026 года. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал первый заместитель главы администрации Тулы Юрий Терехов.

Согласно документу, начальная цена предмета аукциона составляет 8 370 000 рублей.

Напомним, общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию, — 3841 кв. м. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения:

среднеэтажная жилая застройка — этажность не выше восьми этажей;

высотная застройка — этажность девять этажей и выше;

поликлиника;

объекты для дошкольного, начального или среднего общего образования.