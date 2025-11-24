В Туле на торгах выберут застройщика квартала Бундурина — Пушкинская — Свободы — Гоголевская

В Туле ищут застройщика квартала Бундурина — Пушкинская — Свободы — Гоголевская. Ранее Myslo сообщал, что эту территорию ждет комплексное развитие.
Торги в форме аукциона на право заключения договора должны провести до 30 марта 2026 года. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал первый заместитель главы администрации Тулы Юрий Терехов.
Согласно документу, начальная цена предмета аукциона составляет 8 370 000 рублей.
Напомним, общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию, — 3841 кв. м. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения:
- среднеэтажная жилая застройка — этажность не выше восьми этажей;
- высотная застройка — этажность девять этажей и выше;
- поликлиника;
- объекты для дошкольного, начального или среднего общего образования.
Предельная высота зданий должна быть не более 36 метров.