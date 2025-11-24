В тульской столовой нашли говядину с ДНК свиньи

Фото freepik.com.

Управление Россельхознадзора по Тульской области официально уведомило индивидуального предпринимателя о нарушениях санитарных норм и законов о маркировке продовольствия.

Расследование показало, что бизнесмен поставил в одну из столовых Тульской области продукцию сомнительного происхождения. Предполагалось, что он отправил туда свежую говяжью печень, но экспертиза показала, что в мясе содержало постороннюю ДНК свиньи.

Ведомство потребовало снять партию мясной продукции с продажи и устранить причину возникновения подобной фальсификации.

Нарушение касается не только правил торговли, но и санитарно-эпидемиологических норм, установленных государством.

При мониторинге информации компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» установлено, что ИП Шелудяков В.В. осуществлял поставку пищевой продукции в социальное учреждение Тульской области, а именно печени говяжьей. Специалистами Управления Россельхознадзора был осуществлен отбор проб указанной продукции. Образцы были направлены в Тульский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения исследования. В результате проведенной экспертизы в пробе была обнаружена ДНК свиньи.

На основании выявленного факта ИП Шелудякову В.В. указано на необходимость изъять из обращения выше указанную продукцию и обеспечить недопущение обращения пищевых продуктов, в отношении которых установлено несоответствие требованиям технического регламента.