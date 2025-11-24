  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульских Барсуках установили дополнительную систему фильтрации воды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В тульских Барсуках установили дополнительную систему фильтрации воды

Ранее жители поселка показывали, что вместо воды у них из крана течет грязь.

В тульских Барсуках установили дополнительную систему фильтрации воды
Фото читателя Myslo.

Для повышения качества питьевой воды в посёлке Барсуки Тулагорводоканал установил дополнительную систему фильтрации на насосной станции. Специалисты провели работы 11 ноября.

«Запланировано проведение работ по подключению сети водоснабжения поселка Барсуки к вновь построенной сети водоснабжения по многоэтапному проекту „Реконструкция системы водоснабжения в п. Ленинском“», — сказано в ответе. 

Уже выполнена первая часть плана: найден участок соединения сетей двух поселков, установлен новый водопроводный колодец на ул. Шоссейной в пос. Барсуки с гидравлическим клапаном.

«По всем плановым работам, связанным с отключением домов от системы водоснабжения, информирование населения будет проводиться заблаговременно путем размещения объявлений в местах массового скопления людей», — отметили в Тулагорводоканале. 

Напомним, ранее жители Барсуков показывали, как вместо воды у них из крана течет грязь. Фильтры выдерживали максимум неделю. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 16:53 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Барсуки грязная вода Тулагорводоканал
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 ноября
вчера, в 21:45, 61 919 1
«Чудесный грузин»: в Тульском театре драмы поставили спектакль про молодого Сталина
Культура
«Чудесный грузин»: в Тульском театре драмы поставили спектакль про молодого Сталина
вчера, в 18:00, 56 4740 3
Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?
Жизнь Тулы и области
Разворот по-тульски: как правильно проезжать перекресток проспекта Ленина и улицы Первомайской?
вчера, в 18:31, 23 1625 1
Бизнесмен ищет тех, кого известный тульский стоматолог обманул на деньги
Дежурная часть
Бизнесмен ищет тех, кого известный тульский стоматолог обманул на деньги
вчера, в 15:49, 34 7827 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Здание на Советской выставили на продажу за 109 млн рублей
Здание на Советской выставили на продажу за 109 млн рублей
«Тулица» проиграла «Ленинградке» на выезде
«Тулица» проиграла «Ленинградке» на выезде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.