В тульских Барсуках установили дополнительную систему фильтрации воды

Ранее жители поселка показывали, что вместо воды у них из крана течет грязь.

Фото читателя Myslo.

Для повышения качества питьевой воды в посёлке Барсуки Тулагорводоканал установил дополнительную систему фильтрации на насосной станции. Специалисты провели работы 11 ноября.

«Запланировано проведение работ по подключению сети водоснабжения поселка Барсуки к вновь построенной сети водоснабжения по многоэтапному проекту „Реконструкция системы водоснабжения в п. Ленинском“», — сказано в ответе.

Уже выполнена первая часть плана: найден участок соединения сетей двух поселков, установлен новый водопроводный колодец на ул. Шоссейной в пос. Барсуки с гидравлическим клапаном.

«По всем плановым работам, связанным с отключением домов от системы водоснабжения, информирование населения будет проводиться заблаговременно путем размещения объявлений в местах массового скопления людей», — отметили в Тулагорводоканале.

Напомним, ранее жители Барсуков показывали, как вместо воды у них из крана течет грязь. Фильтры выдерживали максимум неделю.