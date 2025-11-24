В ночь на 25 ноября туляки могут увидеть полярное сияние

Ученые отмечают, что такая ситуация будет по всей стране.

Фото: https://xras.ru.

Корональная дыра ударила по Земле на двое суток раньше прогноза. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Спутники регистрируют быстрый рост скорости и температуры солнечного ветра в окрестностях планеты. Магнитных бурь пока нет, обычно они развиваются с запаздыванием в несколько часов.

В восточном полушарии Земли в данный момент наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород).

— Центр интенсивности аврорального овала находится сейчас в восточной Сибири, но через 3-4 часа придёт в центральные европейские части страны. Разумеется, нет никаких гарантий, что яркость сияний к этому времени сохранится на текущем уровне, но хорошие шансы присутствуют, — говорят ученые.