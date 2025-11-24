  1. Моя Слобода
Туляков приглашают на финал Оружейной лиги КВН

Пять команд попробуют свои силы в четырёх конкурсах.

В четверг, 4 декабря, на сцене актового зала ТулГУ (пр. Ленина, 92) пройдет финал Официальной Оружейной лиги МС КВН. В финале встретятся пять команд, которые стали лучшими в этом сезоне.

1.jpg

За звание чемпиона поборются коллективы: «На диване», г. Тула; «Типы», г. Москва; «ГЭГи», г. Тула; «Имени Жеки Ватрухина», г. Москва; «Планета ЕО», г. Тула.

Всем командам предстоит попробовать свои силы в четырех конкурсах: приветствие, разминка «Ситуация с жюри», капитанский конкурс и музыкальное домашнее задание. Возрастное ограничение: 6+.

Вход бесплатный. Билеты можно найти тут

25 ноября, в 09:00 0
