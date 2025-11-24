Тулячка отсудила 950 тысяч аванса за недостроенный дом и больше миллиона рублей за обман

Строитель должен был построить жилье за 40 дней.

Фото Артема Жильцова.

В Тульской области женщина заказала индивидуальному предпринимателю построить жилой дом в деревне Рвы в 2023 году. Договор предусматривал срок строительства всего 40 рабочих дней.

Заказчица внесла полную предоплату — 950 тысяч рублей, но спустя два года работы так и не начались.

Она потребовала расторгнуть договор, вернуть потраченные деньги, заплатить неустойку за просрочку в размере 596 тысяч рублей, компенсировать моральный вред суммой 30 тысяч рублей, наложить штраф в размере 788 300 рублей (полусумма всех компенсаций) и возместить судебные расходы в размере 25 500 рублей.

Суд поддержал позицию женщины и полностью удовлетворил её требования. Решение пока не вступило в силу.